Süper Lig ekipleri önceki gün İstanbul'da bir araya geldi. Bu toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Kulüpler Birliği Başkanı olarak Ali Koç, zirve sonrası açıklamalar yaptı. Koç, "Kare kare izlediğimiz zaman Halil Umut Meler içimizi acıttı. Özellikle de ailesinin" dedi. Bu sözleri söylerken 1 ay önce yaptığı konuşma şüphesiz aklına gelmiştir. İçi daha da acımıştır!.. Türkiye'de günlerdir bu konu gündemde.. Hakemlere sahip çıkıldığı hiçbir dönem bu kadar olmadı. Meğerse hakemlerimize karşı toplumda büyük bir sevgi de varmış!. Bu duruma niye gelindi? Ne oldu? Demeye gerek yok artık... Herkes sorumlu! Özellikle de kulüpler.. Hakemleri elbette eleştirmeye her kesim devam edecek. Çünkü yapılan hataların bazen izahı olmuyor ama hedef gösterip topluma bir hakem nefreti yaymak umarım bundan sonra olmaz.







Hele de trollerin cirit attığı sosyal medya hesaplarında!.. Devlet en hızlı şekilde hareket ederek ardı ardına açıklamalar yaptı; adli makamları harekete geçirdi ve olayın iddianamesi de hazırlandı.. Artık top kulüplerde... Başkan ve yöneticiler açıklama yapmadan önce iğneyi kendine batırmalıdır. TFF de yaşananlara karşı eğer ortada bir hakaret varsa masaya yumruğunu vurmalı. TFF ne kadar güçlü olursa hakemler de o kadar güçlü ve özgür olur... Çok uzun yıllar sonra hakemlerin seslerini duyduk, demek ki dilsiz değillermiş. Halil Umut Meler olayında gösterdikleri hassasiyeti bundan sonra kendi kendilerine isim isim yapılan ağır eleştirilerde de gösterip tavır koymalıdırlar. Ve hakemler şimdi çok daha ön plana çıktı. Tek görevleri adaletli, kaliteli ve vicdanlı maç yönetmeleridir. Eğitim ve bilgilerinin sadece TFF seminerinde değil güncel olarak kendilerini yenilemelidirler.