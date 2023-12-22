Bugün Riva'da son zamanlarının en büyük toplantılarından biri olacak. Haberi dün SABAH Spor'da okudunuz. Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak saat 14.00'te bir araya gelecek. Biraz geriye gidelim. Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı, arkasından İstanbulspor'un, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekmesi ve yangına dönen futbol dünyası... Bugün ateşe su dökme günü... Yangının söndürülmesi şart. Daha önce de yazmıştım, futbolun en büyük düşmanı sosyal medya diye. Son 10 gündür inanılmaz şeyler yazılıp çiziliyor. Meslek ahlâkını bir kenara bırakıp taraflı yorum yapan onlarca kişi var.







Hakemler hedef, TFF hedef, futbolcular hedef... Kulüpler Birliği'nin yapı itibarıyla 2-3 gruptan oluştuğu görülüyor. TFF'ye karşı olan, yorum yapmayanlar ve beğenenler. Tabi ki herkesin aynı düşüncede olmasını beklemek hayalcilik olur. Lakin, "Futbol batsın, kaos olsun" zihniyetini savunmak ise en büyük kötülüktür bu ülkeye. İki skandal olayda da dünya basını bizi yazdı. Yazık değil mi? Biz niye bu haberlere konu oluyoruz. Bizim hakemlerimizi neden çevik kuvvet polisi sarıyor. Bu fotoğraf hoş mu? Bugün zirvede hem TFF tarafı hem de kulüpler tarafı söyleyeceğini söyler. Sayın bakanın da illaki taraflara söyleyeceği şeyler olur. Biraz sükûnet, biraz sabır ve bel altı değil, doğru dürüst eleştireler adına umarım yapıcı bir toplantı olur. Bizim buna ihtiyacımız var.







KADIKÖY'DE DE AYNI FOTOĞRAF OLSUN!

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, hafta içinde Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret etmiş ve harika görüntüler vermişlerdi. Futbol adına hele de şu günlerde özlediğimiz bu kareleri tek tek alkışlıyoruz. Ama bu görüntünün devamını Fenerbahçe- Galatasaray maçında da bekliyoruz. Ali Koç ev sahibi, Dursun Özbek misafir. Futbol bayramı için Koç'un, Özbek'i en güzel şekilde ağırlaması şık bir hareket olur. İşte o zaman Arat ve Koç'un verdiği mesajların ne kadar samimi ve içten olduğunu görürüz. Bakalım nasıl olacak?