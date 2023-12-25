Transferin şampiyonu iki takım 0-0'lık sonuç için her şeyi yaptı. İkisi de kazanmayı istemedi. Sahaya çıkan 22 futbolcunun piyasa değeri 8 milyar TL.. Ortaya koydukları futbol ise 5 kuruş.. Bir gün önce İngiltere'de Arsenal ile Liverpool 1-1 berabere kalırken, nefesler kesilmişti. Futbol, heyecan, tartışmalı pozisyonlar her şey vardı. Peki dün gece.. Sadece 2-3 pasta bir faul. Rekor kırdılar rekor! 45 faul.. 100 kez maç durmuş.. Top oyunda 43 dakika 8 saniye kalmış. Arda Kardeşler de ne olsa düdük çaldı. Hiç risk almadı! Tabi iki takım dünya yıldızlarıyla dolu olunca futbolseverler de bir şey bekliyor. Koca 96 dakikada bir tane isabetli şut var. O da Galatasaray'ın.. Düşünün siz maçın halini.. 0-0'lık sonuç olabilir ama futbol da sıfır olunca eleştiriyi hak ediyorlar. Tipik bir denge maçı izledik. Aman kaybetmeyelim dedi hem Fenerbahçe hem Galatasaray. Cuma günü Süper Kupa finali var. Okan Buruk ve İsmail Kartal kaybetse dün ne olacaktı finalde? Çünkü 2 maçta mağlup olan hoca koltuğunu da kaybedebilirdi. İşte böyle bir derbi, iki hoca mutlu, futbolcular mutlu. Kulüp başkan ve yöneticileri de mutludur. Tek yüzü gülmeyen, futbolsever! Kimsenin karizması çizilmedi. Peki hiç mi kazanan yok! Var tabi; birazcık Galatasaray. Kadıköy deplasmanından 1 puan çıkardı. Zaten Arda Kardeşler düdüğü çalınca iki takım oyuncuları sarmaş dolaş oldular. İşte anlattıklarımız aynen buydu. Ne şiş yandı ne kebap.. Lig uzun nasıl olsa..