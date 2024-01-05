Beklenildiği gibi Futbol Federasyonu önceki gün yeni bir hakem değişimine imza attı. 5 hakem Süper Lig'den düşürüldü, Mete Kalkavan da hakemliği bıraktı ve öğretmen oldu. 7 hakem terfi etti. Aylardır kulüpler hakemlerle ilgili dert yanıyor. 8 Mart'ta yapılan operasyonun arkasında durmayan Kulüpler Birliği bugün yapılan yenilenmeyi herhalde kabul edecektir. Şu ana kadar yıkıcı tarafıyla futbola en büyük darbeyi vuran takımlarımız bundan sonra daha yapıcı ve pozitif mesajlar vermeli. Her maç öncesi, "Bizim karşılaşmayı yönetecek hakem şöyle, bu böyle" demezler herhalde. Artık işin ucundan tutun, değişimlere destek verin. Bunu yapacak olan da Kulüpler Birliği... Madem istediniz alın size operasyon! Şu ana kadar hakemlere yaptıkları hataların dışında en ağır hakaretleri eden, "Gördüğünüz yerde enselerine yapışın" diyen futbolun yönetici ve başkanlarının bundan sonra yapıcı olup özellikle Süper Lig'in markasına sahip çıkmaları bir elzem. Yoksa şubat ayında yapılacak ihalede bırakın 80-90 milyon doları 60-70 milyon doları bile görmek hayal olur. Dolayısıyla Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı bu hamle hayırlı olsun. Umarız ki bu hakem arkadaşlar da başarılı yönetimlere imza atarlar..



SEÇİM HASAN ARAT'IN SORUMLULUK DA ONUN

Beşiktaş yönetimi, seçimini yaptı ve takımın başına Hollandalı Giovanni Van Bronckhorst'u getirdi. Bu kararı alan başkan Hasan Arat büyük bir sorumluğun da altına girdi. Çünkü Sportif Direktör Samet Aybaba'nın Hollandalı teknik adam tercihine çok sıcak bakmadığı Beşiktaş kulislerinde konuşuluyor. Teknik adamlık CV'si çok güçlü olmayan bir isim.. Büyük değil ama önemli başarıları olan Bronckhorst, Beşiktaş'ta rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı bulursa başarılı olabilir. Ancak zaman kısa..







Taraftar sabırsız. Yani ligin ikinci yarısında Beşiktaş olumsuz sonuçlar almaya devam ederse, Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ın başına gelen onun da başına gelir.. Beşiktaş'ın yeni yapılanması 6 ayda olmaz. En az 1.5 yıl lazım ki, bu da Sayın Arat'ın başkanlığında yaşayacağı süre.. Sonuç olarak 1- Sabır, 2- Destek, 3- Rahat çalışma ortamı, 4- Oyuncu ücretlerinin ödenmesi.. Bunlar olmazsa olmaz..



G.SARAY'IN EN BAŞARILI İSMİ OKAN BURUK'TUR!

Süper Lig heyecanı kısa bir aranın ardından yeniden başlıyor. G.Saray'ın hocası Okan Buruk, ağır eleştiriler alıyor, haksızlık ediliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon yapılan sükseli transferlerden hiç verim alamadı. Zaha, Ziyech, Tete, Ndombele, Angelino… İsimleri var cisimleri yok… Bir tek Sanchez tuttu.. Gol umudu İcardi ise birçok maçta iğneyle oynadı. Şapkadan tavşan çıkaran Buruk, sol beke Barış Alper'i monte etti. Şampiyonlar Ligi gibi yorucu bir fikstürü geride bıraktı, bütün olumsuzluklara rağmen F.Bahçe ile aynı puanla zirvede kaldı. Bana göre G.Saray'ın en başarılı ismi Okan Buruk'tur…