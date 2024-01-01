Camialarınız istemiyorsa finali Suudi Arabistan’da oynamayalım!

Suudi Arabistan’daki Süper Kupa finalinin ertelenmesinin yankıları devam ediyor

Bir yılı daha bitirdik. Futbol yine en çok tartışılan, izlenen, yerden yere vurulan ama vazgeçemediğimiz spor dalı oldu. Voleybolda kadınlarımızın elde ettiği başarılar, tabii ki bizleri çok gururlandırdı. Amatör branşlarda büyük başarılara imza attık. Birçok spor dalında ilerleme kaydettik. Ama futbolda hep geriye gittik. Sadece oyun olarak geriye gitmekle kalmayıp yaşadığımız tartışmalar, gerilimler, kavgalar sporseverleri iyice soğuttu. 2023 boyunca çoğu yazdığım konuda bir şeyi ifade ettim; "Futbolun 1 numaralı düşmanı sosyal medyadır" diye. Yılın son günlerinde Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali oynanamadı. 3 gündür çok şey yazılıp çiziliyor. Mesele ülkeyi aştı, dünyayı sardı.



DİVAN KURULLARINDA OYLAMA YAPIP KARAR ÇIKARDILAR

Bu sayfalarda dedikodu değil, gerçek haberleri verdik. Suudi Arabistan'daki final, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe camiasında 2 aydır tartışma konusu. Hatta Divan Kurulu toplantılarında bu maç 'Oynanmasın' diye oylama yapılıp kararlar alındı. Ama hem Ali Koç hem de Dursun Özbek bir kere onay vermişti ve iradelerini ortaya koymuşlardı. Hatta finalden günler önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, her iki kulübün başkanına, "Camialarınızda bir tartışma var, bir rahatsızlık var. Divan kurullarınızda karar alınmış. Bu sizleri sıkıntıya sokuyorsa, Suudi Arabistan projesini iptal edelim" demiş. Ama hem Sayın Koç hem de Özbek, finalin Suudi Arabistan'da oynanmasından yana görüş belirtmişler.







ATATÜRK'Ü HEPİMİZ SEVİYORUZ AMA ÜÇ MAYMUNU OYNAMAYIN

Sonuçta 20 Ekim'de bir protokol yapılmış, bunun detayları açıklandı. Ben şunu demek istiyorum; özellikle sosyal medyada, yüz binlerce yalan çıktı. Bugün Mustafa Kemal Atatürk üzerinden algı ve siyaset yapmak isteyen, yalan söyleyen yüzlerce kişi var. İki takımın sahaya pankart ya da tişörtlerle çıkmak istemesi kadar doğal bir şey olamaz. Galatasaray 29 Aralık'ta, Fenerbahçe 26 Aralık'ta taleplerini iletmiş. Açıklandığı gibi de Suudi Arabistan kabul etmemiş. İki kulübün ve TFF'nin ortaya koyduğu 'oynamıyoruz' kararını kimse zaten eleştirmiyor. Ama gerçekleri bilmemiz lazım, biraz önce anlattığım detay gibi. İnsanların dini değerlerine hakaret ederek mevzuyu başka yerlere çekip kaos yaratmak, satırlarımın başındaki gibi bu ülke futboluna hiçbir zaman bir gram fayda getirmedi. Atatürk'ü hepimiz çok seviyoruz. Bunun üzerine söyleyecek sözümüz yok ama yalancılar gibi de 3 maymunu oynamıyoruz.



DÖRT BÜYÜK KULÜBÜN ŞU ANKİ BORCU 28 MİLYAR TL

Bugün G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcu yaklaşık 28 milyar TL. Futbol endüstrisi çökmüş durumda! Yana yana para arıyorlar. Transfer yapılmadığı zaman taraftarlar ortalığı yakıyor. Yakında ihale var. Rakamlar 60-70 milyon dolar civarında! Yani hem batıyoruz hem paramız yok deyip daha sonra da dünyadan gelir getirici organizasyonların gerisinde kalamazsınız. Keşke bu durumda olmayıp kulüpleri doğru düzgün yönetseydiniz...



YANGIN BÜYÜRKEN İHTİYATLI DAVRANMAK GEREKİRDİ

Bilindiği üzere maçı ATV yayınlayacaktı. A Spor'da karşılaşmanın oynanacağı saat öncesinde ve sonrasında yayınlar yapıldı. Cuma günü krizin başladığı 13.00-14.00 itibarıyla orada olan arkadaşlarımız ve ben süreci takip ettik. Otelde 5 saat süren; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un katıldığı toplantının her adımını izledim. Bir yandan da kanal yorumcuları, muhabirleri, çalışanları görevlerini büyük bir fedakârlıkla yapmaya devam etti. Zorlu bir süreçti. Durum böyleyken ihtiyatlı davranmak önemli bir seçenekken hakaret, küfür, rencide edici söze maruz kalmak ağırdı. Bir de bunu kendi meslektaşlarınızın yapması daha kötüydü. Yangına herkes benzin dökebilir; büyüsün diye. Ama bazı durumlarda ihtiyatlı davranmak gerekir, bu da kolay bir şey değildir. Hiç kimse ailesi, çocukları ve sevdikleri için edilen küfürlere maruz kalamaz.







GENESİO SEÇİMİ YANLIŞ DEĞİL

Beşiktaş, tarihinde görülmemiş bir sezon geçiriyor. 3 tane teknik direktör (Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay) yolladı. Şimdi dördüncüsünü arıyor. Seçimin üzerinden 1 ay geçti. Hasan Arat yönetimi şu ana kadar planladıklarını henüz hayata geçiremedi. Bugün bir yabancı bir teknik adam olan Bruno Genesio ismi gündemde. Üç yerli hocanın ardından bir yabancı ile sezonu bitirmek yanlış bir karar değil. Marka bir hoca getirseniz parasını ödeyemezsiniz. Genesio, orta sınıf bir teknik adam. Bu şartlarda başarılı olur mu? İşi zor. Ama şunun altını çizeceğim; bir kulüpte sportif direktörlük, özellikle büyük takımlarda başarıya ulaşmadı. Durum böyleyken Beşiktaş'ta da bu modelin işe yarayacağını düşünmüyorum. Fransız teknik adama gelirsek takımda Fransızca konuşan birçok isim var. Bu iletişim açısından iyi olabilir. Ortada henüz bir imza yok ama büyük ihtimale Beşiktaş'ın yeni hocası olacak. 2023 yılı Beşiktaş için çok kötü geçti, umarım ki 2024 yılının sezon bitene kadarki kısmında mutlu olabilirler.



MUTLU YILLAR DİLERIM

Çok acı bir yılı geride bıraktık. 6 Şubat'ta Türkiye depremle sarsıldı. Binlerce vatandaşımızı kaybettik. Yaralarımızı sarmak için devletimiz seferber oldu. İnşallah 2024'te daha güzel, mutlu sağlıklı günler görürüz. Sporda biraz önceki yazımda bahsettiğim gibi başarılar elde ettik. Önümüzde EURO 2024 ve Paris Olimpiyatları var. Bol madalyalı bir yıl bizim olsun. Herkese mutlu yıllar dilerim.