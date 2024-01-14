Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos ile iki maçta olumlu bir hava yakaladı. Takımın en büyük sorunu psikolojik olarak oyuncuların bir çöküş yaşamasıydı. Dünkü maçtan sonraki açıklamalara da bakarsak oyuncuların yüzlerine renk gelmiş. Kendilerine güvenmeye başlamışlar.. Hatırlarsanız Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay döneminde yapılan açıklamalarda hedefe konan, taraftarın önüne atılan bir takım vardı. Özellikle Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay başarısızlıklarını böyle örtmeye çalıştılar. Oysa bu oyuncuların kaliteli oldukları bir gerçekti. Bugün Türkiye Semih Kılıçsoy'u tanıdı. Aboubakar belki de dönmeyecek... Zaten dönmeyi de hak etmiyor. Semih gibi Rashicha'nın performansı, Gedson'un kendine gelmesi, yeni genç yeteneklerden Demir Ege'nin kendine olan güveni ve diğer futbolcular.. Kolay değil... Yarıştan kopmuş ve beşinci teknik direktörüyle çalışan bir takımdan bahsediyoruz. Beşiktaş sezonu kaybetse de gelecek adına iyi bir temel atabilir. Portekiz Milli Takımı'ndaki asık yüzüyle bildiğimiz Santos dünkü maçtan sonra üçlü çektirdi. Bu görüntüler, Beşiktaş'taki aile ortamının tekrar yaşandığının bir göstergesiydi. Bu saatten sonra Santos'un başarılı olmasını bekliyorsanız taraftarın yapacağız tek bir şey var. Sabredecek, kayıtsız şartsız bu takıma destek verecek. Yoksa 6. hoca da gelir...







İCARDİ'NİN SUÇU YOK!

İcardi yine son günlerde en çok konuşulan, tartışılan oyuncu.. Ayağına ve yüzüne aldığı darbe nedeniyle sıkıntıları var ve şu an ülkesinde.. 20 gün oldu yüzüne darbe alalı.. Artık kontrol zamanı.. Dolayısıyla bugünyarın Türkiye yani İstanbul'da olması lazım. Birçok yıldız futbolcu geçirdiği ciddi sıkıntılar, ameliyatlar nedeniyle bir süre ülkesinde tedavi görebiliyor. Mesela Sergio Oliveira da Portekiz'e gitmişti.. Buradaki önemli nokta şu.. İcardi ayağına, sonra da yüzüne ciddi bir darbe aldı.. Bakambu'nun Afrika Kupası'na gideceği belli.. Transfer dönemi başladı.. Fenerbahçe, iki 6 numarası varken bile transfer yaparken Galatasaray bu kadar ihtiyacı olduğu bölgeye neden bir çalışma yapmadı? Kayserispor ve arkasından Trabzonspor maçları var ligde. Şimdi diyelim İcardi geldi hafta başı.. 3 haftadır idman yapmayan bir oyuncu Trabzonspor maçında da oynayamaz normalde. Maske de taksa.. İşte bu durumda sıkıntı büyüyor.. Sosyal medya coşuyor!



VATAN SİZE MİNNETTAR

Son dönemde gelen şehit haberleriyle derin üzüntüler yaşıyoruz. Ülkemizin bağımsızlığı, topraklarımıza olacak sızmaları önlemek ve bayrağımızın dalgalanması için şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Sınırlarımızın hem içerisinde hem de dışarısında teröristlerle ve onları destekleyen iç ve dış mihraklarla (ülkeler) mücadeleye devam eden kahramanlarımıza Allah güç kuvvet versin.