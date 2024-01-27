G.Saray'da Boey gitti. İnce bir çizgiydi! Takımın önemli futbolcularından bir tanesiydi.. Ama bazen iyi teklifleri de geri çevirmemek lazım. Özellikle de "Sakatım" deyip oynamayan! Boey, İstanbulspor maçında forma giymedi sakat olduğu için ama futbolcu aslında sakat değildi.. Bayern Münih, sözleşmeli bir oyuncunun kafasını çelmişti bir kere... Öncelikle bu büyük bir suçtu! Kolay mı 5 yıllık anlaşma ve sezon başına futbolcuya 3 milyon Euro. Yani toplamda 15 milyon Euro.. Müthiş para.. Fransız yıldız da bu fırsatı kaçırmak istemedi.. Başkan Dursun Özbek için zor bir karardı.. Bütün pazarlıkları da manşette okuduğunuz gibi Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur yaptı. G.Saray'ın menfaatleri önemliydi. Bir karar vermek lazımdı. İki nokta önemliydi. 1- Ya Boey'i dünya devi Bayern Münih'e satıp G.Saray'ın kasasına 30 milyon Euro'dan fazla para koyacaktınız. 2- Taraftarın tepkisini göz önüne alarak "Boey'i sattınız, şampiyonluk gitti" gibi zaman içinde oluşabilecek eleştirilerin önünü kesecektiniz. Sonuç itibariyle Galatasaray'ı kafasında bitirmiş, 15 milyon Euro'nun cazibesine kapılmış bir futbolcuyu takımda tutmak manasızdı. Yukarıda da belirttiğim gibi İstanbulspor maçında bir de sakatım diyerek oynamayan Boey'i takımda tutmak hiç olmazdı. Para önemli. G.Saray elbet yeni bir sağ bek bulur. Bu isim de Assignon gibi gözüküyor...



KARTAL, BATSHUAYİ'Yİ İLK 11'DE OYNATMALI

F.Bahçe'de İsmail Kartal, forma adaleti konusunda bazen hatalar yapıyor. İşi kolay değil. Üzerinde büyük bir baskı var. En ufak bir puan kaybında tepesine biniyorlar. 37 yaşındaki Dzeko'yu golleri kaçırsa da 11'e koymak zorunda hissediyor. Bazen dinlendirmek lazım. Lig maçı da olsa... Batshuayi ise fırsatları hep iyi değerlendirdi. Dolayısıyla Belçikalı oyuncu, lig maçlarında da artık 11'de sahaya çıkabilir. Bu zor bir karar biliyorum ama oyuncuları da ödüllendirmek gerekir.







BEŞİKTAŞ VE GERÇEKLER!

Beşiktaş, yeni hocası Santos ile bir yola girdi.. Burada birçok defa Beşiktaş'ın başarılı olması isteniyorsa sabır ile beraber daha kaliteli bir takım olması gerektiğini ifade ettim. Beşiktaş'ın kadrosu rakiplerinin artık çok gerisinde.. Planlanan transferler yapılamadı.. (9 Şubat'ta transfer bitiyor) Kaliteli isimler beklenirken Adana Demir'den ayrılan Svensson alındı. Bu Beşiktaş'ın vizyonunu ortaya koyan bir seçim değildi.. Bugün Beşiktaş'ın elindeki en değerli, kariyerli ve yıldız olan futbolcusu Vincent Aboubakar.. O da yok.. Ne olacağı da belli değil.. Herhalde birçok Beşiktaşlı dönmesini istiyordur. Salih ve Cenk'in sözleşmesi için yönetici Feyyaz Uçar, "Bir görüşme yaptık ama olumlu değil" dedi.. Beşiktaş'ın gelecek planında iki futbolcunun da olmadığını duydum. Yani Salih ve Cenk gider. Sonuç itibarıyla Beşiktaşlı, kaliteli futbola özlem duyuyor ama bu kadroyla bunu yapmak zor iş.. Elbette gençler iyi ama gerçekçi olmak lazım; 11 tane genç ile de yola devam edemezsiniz.. Özetle Beşiktaş'ın 9 Şubat'a kadar zamanı var.. Bu taraftarın sabrı da yok..