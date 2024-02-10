Herkes statlardaki zeminlerden isyan ediyor. Bu yeni bir sorun değil, kaç sezondur aynı mesele. Birileri çıkıp bir şeyler söylüyor. Sonra gündeme geliyor ve 3 gün sonra herkes unutuyor. Bu şekilde patates tarlasına dönen zeminleri düzeltmek mümkün değil. Herkes üzerine düşeni yapacak. 5 Şubat'ta TFF, genel sekreter Taner Senseven'in imzasıyla kulüplere bir yazı yolluyor. Süper Lig ve 1. Lig takımlar-ı na; "Gerekli bakımları yapın. Yoksa statlarınızı maça kapatırız" deniliyor. Süper Lig'de takımların değeri 1 milyar 60 milyon Euro, dört büyüklerin de (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor) toplam değeri 637 milyon Euro (21 milyar TL). İnanılmaz rakamlar… Futbolculara bu kadar para harcayıp zeminleri uzman kadrolara bırakmamak yaman bir çelişki olsa gerek.

TFF geç kalmış. Daha önce bu uyarılar yapılıp gerekirse bu statlar kapatılmalıydı. Zemine bakmak masraflı bir iş. İklim, bölge, güneş her şey önemli. Ama büyük paralar vererek getirdiğiniz yıldızlar için de bu masrafı yapacaksınız. Sahalara harcanacak para, sokağa dökülen transfer ücretlerinin 10'da 1'i bile değildir. İyi futbol, iyi zeminde oynanır. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor boşuna isyan etmiyor, haklılar. Ancak kulüplere de bir lafım var: "Statlarınızı konserlere vermeyin. Sonra o zemini düzeltemiyorsunuz." Sonuç olarak TFF daha çok denetim yapacak, rapor tutacak ve gözünün yaşına bakmadan cezayı kesecek. Kulüpler de isyan etmeden önce zeminleri profesyonel ekiplere teslim edecek, işin maliyetinden kaçınmayacak.