Türkiye, 6 Şubat 2023'te iki büyük depremle sarsıldı.. Pazarcık'taki depremin büyüklüğü 7.7, sonrasında Elbistan merkezli sarsıntının büyüklüğü ise 7.6'ydı… Binlerce vatandaşımızı kaybettik. 40 bin bina yıkıldı, 200 bin bina hasar aldı.. Devlet tüm imkânlarını seferber ederek 365 gündür canla başla çalışıyor. Kolay değil Hiroşima'ya atılan bombanın 2 bin katı büyüklüğünde bir depremdi bu.. Spor dünyası da günlerce yüreğine taş basarak yüz binlerce vatandaşımızın yardımına koştu. Özellikle büyük takımlarımız adeta bir seferberlik ilan etti.. O günlerdeki bu dayanışma göz yaşartacak kadar anlamlı ve takdire şayandı.. Spor dünyası o kadar güçlü bir tepki göstermişti ki, binlerce çocuk giydikleri formalarla, aldıkları hediyeler ile bir topun peşinden koşup acılarını bir süre de olsa unuttular. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş başkanları, yöneticileri herkes bölgeye koştu. TFF, büyük projelere imza attı. Biz de günlerce bu tarihi yardımları manşetlerimize taşıdık.. Övündük, "İşte bu" dedik.. Aradan bir yıl geçti. Dünya tarihinin en ağır felaketinin 1. yılında kulüplerimiz aynı çatı altında bir araya gelemedi bu sefer.. Türkiye Futbol Federasyonu'nun önderliğinde Kulüpler Birliği'nin tüm fertleri bölgeye gidebilir, çocuklarımıza, sporcularımıza, vatandaşlarımıza bir moral kaynağı olabilirdi. Bazı takımlar bunu yaptı (Galatasaray). Böyle bir organizasyonu mutlaka yapmak gerekirdi. Ama biz bu günlerde verilen sert ötesi demeçleri duyuyoruz, okuyoruz ve dinliyoruz.. Özellikle de Galatasaray ve Fenerbahçe'den.. Yapılan açıklamalar çok sert.. Ligin tepesindeki iki takımın da sakin kalması gereken özellikle de bugünlerde gemileri yakmaları camialara bir şey kazandırmaz.. Her şey şampiyonluk değil..











BEŞİKTAŞ'I KURTARDI!

Beşiktaş tarihinde görmediği olayları bu sezon arka arkaya yaşadı. Sportif direktör istifa etti. Şenol Güneş bıraktı. Yönetim seçim kararı aldı. Arada gelen Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay pes etti. Hasan Arat başkan oldu, takım Fernando Santos'a emanet edildi. 10 sezonda yaşanacak olaylar, 6 aya sığdı. Bütün bu olumsuzlukların unutulmasını ise sadece 18 yaşında olan bir genç başardı: Semih Kılıçsoy… Farkında mısınız Beşiktaşlıların başındaki kara bulutları dağıtan Semih'in hatırına tribünler doluyor. Medyanın manşetleri bu genç çocuk. Hatta Avrupa'dan birçok teklif geldiğini futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, Trabzonspor maçından sonra açıkladı. Türk futbolunun parlayan yeni yıldızı, yönetimin de imdadına yetişerek hayal kırıklıklarıyla geçen bir sezonun pırıltısı, umudu, gururu oldu. Bu övgüleri erken hak ettiğini düşünmüyorum. Yere sağlam basıyor, çabuk, hızlı, dinamizmi var. Her iki ayağını da kullanabiliyor. Attığı goller jeneriklik. Şimdi herkesin gözü A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'da. EURO 2024 kadrosuna Semih'i alıp almayacağı tartışılmaya başlandı. Benim fikrim, yüzde 100 kadroda olacak.