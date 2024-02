G.Saray'ın en kolay maçlarından biri oldu. Günlerdir saha şartları ile ilgili çok spekülasyon yapıldı. Saha kötüydü ama Ankaragücü çok daha kötüydü. Dolayısıyla da G.Saray erken bulduğu gollerle işi bitirdi, maçın özeti bu… Dikkat çeken bazı şeylere de madde madde bakalım: 1- Okan Buruk bir motivasyon ustası olarak yine kadroda değişikler yaptı. Torreira'yı dinlendirmek adına yedek bırakmak cesaret işiydi.. 2- Köhn, G.Saray'ın hasretle beklediği sol bek olabileceğini daha ilk maçından gösterdi. Hücumda yaptığı katkının yanı sıra savunmada da bir o kadar kabiliyetliydi. 3- Her hafta psikolojik üstünlük bir takıma geçiyor, oynanan maçların sırasına göre... Ama bir gerçek var ki şu an bu üstünlüğü yaşayan açık ve net bir şekilde Galatasaray. Önündeki iki maçı da (Antalyaspor ve Beşiktaş) kazanırsa açıkçası şampiyonluk yolunda çok keskin bir virajı geçmiş olur. 4- Ankaragücü, hem ofansif hem defansif yönü zayıf bir takım. Dolayısıyla da bu maçın sonucunu Kazımcan üzerinden okumak, oyuncuya haksızlık olur. Kazımcan zaten savunma özelliği zayıf olan bir futbolcu… 5- Artık sosyal medya mesajlarını kulüpler fazla abartmaya başladı. Maç oynanırken pozisyonlar üzerinden yorum yapmanın doğru bir strateji olduğunu düşünmüyorum. Bu tür paylaşımlar sahadaki futbolculara bir şey kazandırmaz. 6- Kerem Demirbay'ı da unutmamak gerekiyor. Lige alıştıktan sonra gerçek performansını göstermeye başladı. Her hafta çıtayı yukarıya taşıyor. 7- Hakem Ali Şansalan için özellikle yabancı hakem gözlemcilerinin vereceği notu merak ediyorum. Kolay bir maçı vasat yönetti..