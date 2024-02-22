Türkiye Futbol Federasyonu, bol bol yeniliklere imza atıyor bu sıralar… Bunlardan biri de VAR kayıtlarının açıklanması oldu. İlk paket futbolseverler arasında büyük ilgi görmedi! Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray yoktu paketin içinde! Bu iki takımın maçında da gündeme gelen büyük hatalar olmamıştı. Şampiyonluk için nefes nefese mücadele eden iki devin, bundan sonraki haftalarda oynayacakları maçlar elbette daha bir mercek altında olacak. Sezon başından beri özellikle VAR hakemleri çok tepki görüyor. Hatta ihale daha çok da onlara çıktı. Ben bu VAR odasına girdim. İçim karardı açıkçası. Orada görev yapmak hiç de kolay iş değil. Pozisyona sağdan soldan bakmak, bir karar vermek, zamanla yarışmak pür dikkat istiyor. Hani bazen yorum yapıyorlar, "Çay, kahve mi içiyorsunuz, film mi izliyorsunuz?" diye. Öyle çay, kahve içecek ne yer var ne de sohbet edecek ortam. Küçücük odalar! Biz açıklanan pakete gelirsek…









1- Kayıtların açıklanacağının bilinmesinin de etkisiyle konuşmalar düzgündü. Orta hakem ve VAR hakemi uyumlu bir birliktelik sergiledi. VAR'daki hakemin biraz daha az yönlendirme ya da yorumda bulunması gerekiyor sanki. Unutmayalım ki patron orta hakem.

2- TFF, bize UEFA'nın izin verdiği eğitim amaçlı pozisyonları gösterdi. Başka pozisyonlar lig bitene kadar olmayacak. Yani sadece eğitim içerikli anlar. Bir hakem VAR'a gitmese, neden gitmediğini açıklamak yasak.

3- Geçen hafta Türkiye'de infial yaratan bir pozisyon yoktu, dolayısıyla ilk hafta sıkıntı çıkmadı.



FENERBAHÇE VE DİĞERLERİ PUAN TOPLAMIYOR MU?

G.Saray 2. Başkanı Metin Öztürk, takım Prag'a giderken "Galatasaray'ın son 20-25 yıldır kazandırdığı puanlarla, rakiplerimiz yurt dışında Türkiye'yi temsil edebiliyor. Bu sene de aynı şey olacak. Galatasaray ülke puanına katkıda bulunarak diğer rakiplerine bir avantaj sağlayacak" dedi… Bu açıklamayı neden yapma gereği hissediyor anlamadım.







Yani Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor bu ülkeye puan kazandırmadı mı? Mesela son 3 sezonda Fenerbahçe 9600 puan alırken, Başakşehir Avrupa'da mücadele ettiği son 5 sezonda 6800 puan toplamış. Beşiktaş 3750, Trabzonspor 2600. Bu sezon ise rekor Fenerbahçe'de. Sarı-lacivertli ekip 4000 puan almış. Galatasaray bu yıl 3375 puanda kalırken, 2019-20 ile bu sezon arasında 4 kez katıldığı Avrupa'da 8875 puan toplamış. Şimdi bunun hesabını kitabını yapmak çok doğru değil… Her takımımız ülkemiz için her şeyini ortaya koyuyor. Yani Galatasaray sayesinde Avrupa'ya diğer takımlar gitmiyor. Metin Bey'in sözleri pek isabetli olmamış…