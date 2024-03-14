Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün önemli bir basın toplantısı yaptı. Bahsettiklerinin yüzde 75'i, daha önce de söylediği konulardı. Hemen hemen her konuşmasında aynı başlıklara değiniyordu. Ben, dikkat çeken bazı bölümlere parantez açmak istiyorum. Üç saatlik basın toplantısında en çarpıcı konu; Ali Koç'un, Dursun Özbek'in kendisinden randevu talep ettiğini ve baş başa görüşmek istediğini açıklamasıydı. Üç kişi arasındaki çok çok özelin kamuoyu ile paylaşılması, Özbek'i camiasına karşı taca atmaktı. Tabii ki Dursun Bey'in de bu konuda söyleyecekleri çok önemli. Böyle bir talebi oldu mu, olmadı mı...



KEŞKE DERTLEŞSELERDİ

Sayın Koç diyor ki; "Ortak dostumuz bu görüşmeyi bana aktardı. Toplumu sakinleştirmek ve devlete yardım etmek için bu görüşmenin iyi olacağını söyledi. Aradaki dost, 'Ben kimseye kefil olmam ama 74 yaşındaki bir kişinin bu isteği normal değil' diye görüş belirtti. Ben de buluşabileceğimizi ilettim. O tarihten (Kasım ayı) bir hafta sonraki cumartesi günü için konuştuk. Bir sonraki gün Kulüpler Birliği oldu. Ortak dosta, 'Ali Bey, bana samimi davrandı' demiş. Toplantıya 24 saat kala hakkımda çok ağır açıklamalar yaptılar. Ben de toplantıyı iptal ettim" dedi. Dursun Bey'in, Fenerbahçe başkanından ülke, devlet için böyle randevuda bulunması çok da anormal bir durum değil... İki değerli başkan keşke bir araya gelselerdi. Güzel olmaz mıydı?



G.SARAY İLE SAVAŞIN ŞİFRESİ!

Soru-cevap öncesinde toplantının finalinde de Ali Bey, "FETÖ ile 3 Temmuz'da nasıl mücadele ettiysek Galatasaray ile de böyle savaşmalıyız" diyerek bir anlamda Galatasaray'ı FETÖ ile aynı kefeye koydu. Ayrıca "O konulara girmek istemiyorum" dese de bol ünlemli siyasi mesajlar verdi.



TRABZONSPOR'A ZEYTİN DALI!

Başkanın, Trabzonspor ile aynı noktada olduklarını söylemesi de önemliydi… Ertuğrul Doğan (Trabzonspor Başkanı) ile sık sık görüştüklerini belirtti ve hafta sonundaki maçla ilgili pozitif cümleler kurarak bordo-mavili camiaya bir zeytin dalı uzattı. Keşke Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, 'tavşan' benzetmesini yapıp Trabzonspor üzerinden TFF'ye mesaj vermeseydi o zaman… Koç, özetle Trabzonspor'un gönlünü aldı..



ŞIKIR ŞIKIR YÖNETMİYORLAR!

Ali Bey'in başkan olduğu 6 sezonda 5 kez başka takımlar şampiyon oldu.. Galatasaray (2), Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir.. Sayın Başkan, sadece Galatasaray'ın şampiyonlukları için olumsuz yorum yaptı... Diğerleri normal mi mesela! Bu futbolun kirli elleri sadece Galatasaray'a mı yardım ediyor bu durumda? Şu yabancı hakem meselesi de var.. Ali Bey, "Yabancılar çok iyi maç yönetiyorlar" diyor.. Geçen hafta Valencia-Real Madrid maçında 98'de Real'in golünü iptal eden Manzano'nun skandal kararı dünyayı ayağa kaldırdı. Önceki gece Barcelona-Napoli maçında İtalya ekibinin penaltısı verilmedi. Hollandalı hakem Makkelie, İtalya'da manşetlerde.. Yani yabancılar da şıkır şıkır maç yönetmiyorlar!



G.SARAY DA SUSMAYACAK

SONUÇ: Toplantıda hedefteki kişi ve kurumlar şunlardı özetle: 1- Galatasaray, 2- Dursun Özbek, 3- Türkiye Futbol Federasyonu, 4- Mehmet Büyükekşi... Bu sözler çok ağır. İlla k i Galatasaray'ın da bu iddialara uzun cevapları olacak. Zaten sinyali de verdiler.. Şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. İki takımın da şansı eşit sayılır . Bilek güreşinin saha dışına çekilmesi, bu XXXL kaos ikisine de zarar verir.