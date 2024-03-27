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MURAT ÖZBOSTAN
27 Mart 2024, Çarşamba MURAT ÖZBOSTAN

Hazırlık maçı deyip geçmek olmaz!

Avusturya karşısındaki skor ve oyun, kadro kalitesine bakmadan galibiyet bekleyen Ay-Yıldız sevdalılarını tabii ki üzdü ve hayal kırıklığına uğrattı... Macaristan'a karşı kaybetse de etkili bir görün sergilemişti Bizim Çocuklar… Dün gece Montella, bütün oyuncularını görmek için bambaşka bir 11 tercih etti. Muhtemelen savunma dörtlüsü ve Salih, Almanya'da sahaya sürülecek takım içinde olmayacak. Önde pres yapan ve savunma arkasına hızlı sarkan Avusturya'ya karşı tercih edilen geri dörtlümüz ile Salih'in birbirleriyle oynama alışkanlıkları yoktu... Pusuda hata kollayan rakip için de oyuncularımız biçilmiş kaftandı… Sık sık yapılan pas hatalarında da cezayı kesip, fişi çektiler... Kalecimiz Uğurcan da kötüydü, farklı skora davetiye çıkardı. Sezon başından beri de formsuz. İlk yarıdaki 20 dakikalık hızlı ve akıllı oyun, kendi takımlarında süre bulmakta zorlanan Kenan ile Arda'nın yorulması sonucu tepetaklak oldu. İrfan Can'ın sorumluluk almaması da enteresandı. Montella 4-1'den sonra 3 değişiklik birden yaptı. Ama psikolojik yıkım yaratan bu skordan sonra girenlerden ne kadar verim alınabilir ki… Herkesin 11'de görmek istediği Arda'nın yeteneklerine diyecek bir şey yok. Ancak böyle üst seviyedeki bir oyuncunun, fizik gücünü artırması gerekiyor. Evet eksiklerimiz fazla, kadro rotasyonlu ama haziranda tüm oyuncuların takıma katkısı olacak. Dolayısıyla oynadığımız iki maça bakarsak daha kat etmemiz gereken çok yol var. Herkes şapkayı önüne koyup düşünecek.. Hazırlık maçı deyip geçmek olmaz.

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