İsmail Kartal'ı dün izledim.. Hoca çok gergin ve kızgındı.. Adeta haykırdı: "Neden yaptıklarım görülmüyor.." Hocam seni göklere çıkaracak olan camian… Futbolsever seni tebrik ediyor zaten.. Bir maç kaybedince seni yerden yere vuruyorlar. Ben de bunun senin adına büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum. Avrupa ve ligde iki kupa alma şansın oldukça fazla… Bir de Süper Kupa finali... Ama sürekli başka şeyler gündeme geldiği için senin başarı hedeflerin hep gölgede kaldı.. İsmail hoca tek tek istatistiklerini okudu.. Onlarca örnek verdi.. Haklıydı.. İçeriden ve dışarıdan destek alamadığını belirten bir teknik adamın isyanıdır bu! Saha dışı kadar saha içi icraatlerine bakıldığı zaman İsmail Kartal'ın değeri daha çok anlaşılacak. Ve İsmail Kartal şu sözleriyle de, "Herkesin bir hesabı var, Allah'ın da var. Biz kendimize inanıyoruz. Sezon sonunda biz şampiyonluk olacağız. Hiç kimsenin puan kaybetmesine de ihtiyacımız yok, 8 maçın 8'ini de kazanarak şampiyon olacağız" mesajını yönetime verdi: Süper Lig'den çekilme fikrine karşıyım..









İŞTE KARTAL'IN AÇIKLADIĞI BAŞARILAR

Oyuna sonradan giren oyuncuların en çok katkı verdiği takım (12 Gol-12 asist), Süper Lig tarihinde 10'da 10 yapan ilk takım.

47 maçta 38 galibiyet-4 beraberlik-5 mağlubiyet (124 gol).

2023-24 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 100 gole ulaşan ilk takım, ligde en çok gol atan takım (79).

F.Bahçe'de üst üste 11 lig maçı kazanan ilk Türk çalıştırıcı



CEZAYA KİM RAZI!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının üzerinden 9 gün geçti... Ne tartışması bitti ne de söylenenler. En net ifadeyi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kullandı: "Bizim suçumuz var. Ceza almayı hak ettik." Çuvaldızı başkasına batırırken, iğneyi de kendine batırıp hataları kabul etme ve bunu söyleme cesaretini gösterdi. Fenerbahçe ise aksini düşünüyor. Onlar da "Saldırıya uğradık, oyuncularımız darp edildi. Kesinlikle cezayı kabul etmiyoruz" diyorlar…









Bunu da kulübe yakın isimler üzerinden daha çok yapıyorlar! Keşke Ali Koç da çıkıp en azından "Oosterwolde o tekmeyi vurmasaydı. Hata etti" ifadesini kullanabilseydi.. Birçok Fenerbahçeli futbolcu fiziki müdahaleye maruz kaldı ama bazı futbolcuların fiziki şiddetleri de gözardı edilemez.. Bu kadar net.. TFF Hukuk Kurulu çalışmalarına devam ediyor. Normalde sevkler dün açıklanacaktı ama yüzlerce görüntü ve kayıt için inceleme detaylı bir şekilde sürüyor... Tarihin en önemli sevkleri olacağı için de bütün görüntüler, dosyalar ve raporlar inceleniyor. Bugün resmi açıklamanın olması bekleniyor. En geç yarın PFDK'ya sevkler yollanacak. Her iki takımdan da çok sayıda kişinin sevk edilmesi bekleniyor.



TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEMEYİN

Özellikle yabancı futbolcular sürekli dış basına demeç veriyorlar. Mesela Osayi- Samuel diyor ki; "Maç boyunca üzerimize cisimler atıldı. Türkiye'yi bilirsiniz böyledir. Ama o maçta daha da fazlasını yaptılar." Türkiye böyledir ne demek? Acaba bir çeviri hatası mı var yoksa gerçekten bu sözleri demiş mi? Yalanlayan olmadı… Türkiye mükemmel bir ülkedir. Avrupa'nın her liginde ne olaylar oluyor ama bizim kadar dışarıya bunları servis eden, ülkemizde oynayan yabancı futbolcular yok. Aradaki fark bu… O zaman oynama burada, git başka yerde kariyerine devam et. Verilen yüksek maaşları alıyorsan, ekmek yediğin kabı tekmelemeyeceksin. Sözüm böyle düşünen tüm futbolculara… Kim ne demeç verirse versin, sonuçta bu sevkler olacak, bu cezalar verilecek. Adalet neyi gerektiriyorsa.. TFF tarihi bir sınav verecek..



NE GÜZEL ANLATMIŞ MONTELLA!

Semih'in Ümit Milli Takım'a kaydırılması olay oldu… Bu kadar büyüyecek bir şey var mıydı? Tabii ki yoktu. İş öyle bir noktaya geldi ki yalan haberler serisi yine maalesef sosyal medya ve sitelerde devam etti. Aslında Montella güzel anlatmış; "Semih Kılıçsoy'u çok seviyorum, çok beğeniyorum. Bu yüzden çağırdım.







Uluslararası seviyede çok az deneyime sahip. Bizim yöneticiler ve hocalar olarak, her futbolcunun yolculuğuna refakat etmemiz lazım gelişimleri için... Benim amacım 18 yaşında A Milli Takım'ın kokusunu ona hissettirmekti. Benim mesajım şu Semih'e; buradayız ve senin çok değerli olduğunu biliyoruz." Bu sözlerle olay bitmiş… Ama gelin görün ki Türk Milli Takımı'na zarar verecek kadar gözü dönmüş troll dolu…