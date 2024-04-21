Fenerbahçe'nin Avrupa'ya havlu atmasıyla beraber Galatasaray Kulübü önceki gün 5 önemli futbolcusuna imza attırdı. Muslera, Abdülkerim, Kaan, Torreira ve Barış Alper ile daha önce prensipte anlaşma sağlanmıştı. Fakat törenin ne zaman yapılacağı belli değildi. Yönetim, doğru bir strateji ile Fenerbahçe elenmenmenin verdiği üzüntü ve tartışmaları yaşarken bir gövde gösterisi ile futbol kamuoyuna şu mesajı verdi; "Galatasaray'da huzur var, mutluluk var. İç transferde hiçbir sorunumuz yok. Futbolcularımızla güle oynaya anlaştık. Şampiyonluk yolunda önümüzde hiçbir engel bulunmuyor." Dün bütün gazetelerin manşetlerindeydi bu tören. Gerçekten de sahadaki iyi sonuçları getiren en önemli şey huzur. İşte Fenerbahçe bunu ne bu sezon ne de geride kalan yıllarda bir türlü başaramadı. Bugün teknik direktörü görevden alınsın diyen bırakın binleri, milyonlarca Fenerbahçe taraftarı var. Oyuncuların hocalarıyla olan diyaloglarında sorun olduğu da gerçek. Zaten İsmail Kartal farkındaysanız son zamanlarda yaptığı bütün basın toplantılarında kendini anlatmaya çalışıyor. "Ben neden övülmüyorum" diyor. Haklı olabilir, işi kolay değil. Üzerinde büyük bir baskı var. Ali Koç gibi bir başkanla çalışmak kolay mı? Kaç tane teknik direktör geldi, geçti! ya görevden alındılar ya istifa ettiler. Düşünün Jorge Jesus bile gitti… Galatasaray, baharın tadını yaşarken Fenerbahçe fırtınanın içinde. Bakalım bundan sonraki süreçte kalan haftalara bu nasıl yansıyacak.









YAYINLANAN METİNDEN TÜM KULÜPLERİN HABERİ VAR MI?

TÜRKİYE Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği (Birliğin bazı takımları) arasında seçim tarihi ile ilgili bir tartışmadır gidiyor… Birliğin Başkanı Ali Koç, geçen hafta içinde yaptığı basın toplantısında, "100 imzayı bulduk, 100 de söz var. 200 imzaya ulaşacağız ama biz diyalog ile bu işi çözmek istiyoruz" mesajını vermişti. Federasyon kanadı ise "Riva'ya ulaşan 53 imza var" diyor. Şimdi 18 Temmuz olan TFF seçim tarihinin temmuz başına çekilebileceğinin mesajı zaten Riva'dan verilmiş… Kulüpler Birliği'nin bir kısmı "Haziran başı olsun" diye diretiyor. İmzalar toplanırsa seçim ancak haziranın 3. haftasında yapılabiliyor. İş öyle bir boyuta geldi ki, Beşiktaş-Ankaragücü maçının bitişinin ardından Kulüpler Birliği resmi hesabından bir metin yayınladı. Uzun ve anlaşılması kamuoyu tarafından sıkıcı olan metinde şöyle diyordu; "Biz Haziran başında seçim istiyoruz, çünkü gerekçelerimiz çok (Transfer, ödemeler, bütçe, hakem atamaları, kurullar vb.) seçim yapılmazsa Türk futbolunda verilen zararla tarih sizi hatırlayacak." Bu açıklamaya bakılırsa TFF hiçbir iş yapmamış, her şeyi yeni sezona biriktirmiş. Biraz önce size imza sayılarından bahsettim, belli ki kulüpler istedikleri imzaya ulaşamadıkları için böyle bir metni paylaşmışlar. Lakin kampanyaya destek vermeyen kulüplerin bazılarının önceki akşam kamuoyuna duyurulan bu metinden haberinin dahi olmadığını duydum. 6 maddelik bildiriyi Kulüpler Birliği'nin yönetim kadrosu yayımlamış. Özetle demek istediğim şu; Kulüpler Birliği'nin temsilci olarak tayin ettiği Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yarın Riva'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yapacağı görüşme büyük önem arz ediyor. Bu zirvede illaki bir orta yol bulunup Türk futbolu adına güzel kararlar alınacaktır. Hayırlısı olsun...







TAKIMA YAPILACAK EN İYİ MOTİVASYON

Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde Ankaragücü maçını kazanarak bir tutam huzur buldu. Ama bir çiçekle bahar gelmez… Biraz önce Galatasaray'daki huzurdan bahsederken Beşiktaş'ın da en çok ihtiyacı olan şeyin bu olduğunu gördük. Fakat hâlâ siyah-beyazlı takımın değerli yöneticileri, "Yerli de olabilir yabancı da olabilir... Bakıyoruz, araştırıyoruz" gibi açıklamalar yapmaya devam ediyor. Ben sizin yerinizde olsam sahadaki oyun dışında ağzımı açmam. Teknik direktör arayışları ile ilgili 1 cümle demeç vermem… Bu hem takıma hem de Serdar hocaya yapılacak en büyük motivasyon olur. Beşiktaş'ın önünde bir kupa şansı var. Bu fırsatı teknik direktör arayışı gündemiyle tepmeyin.