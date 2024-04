Türkiye'de futbol gündemi, aylardır diken üzerinde. Her kafadan bir ses çıkıyor. Özellikle büyük takımlar ağır eleştiriler yapıyor federasyona. Fenerbahçe'ye destek veren 6-7 kulüp var. Bir tarafta TFF'yi istemeyen ve 'Haziran başında seçim olsun' diyen takımlar, diğer yanda 'Seçim 18 Temmuz'da olsun' diyenler. Kulüpler Birliği, birlik havasını kaybetmiş, Türk futbolunun sorunlarına reçete yazacak durumu kalmamış, hatta hasta olmuş. Bir an önce seçim kararı alıp daha uzlaşmacı, sorunları çözecek, kulüpleri toparlayacak bir lidere, yeni bir Kulüpler Birliği başkanına ihtiyaç var. Gelelim Mehmet Büyükekşi röportajına.

Riyad skandalından bu yana kendisiyle röportaj yapmak istedik. Ama Sayın başkan kabul etmedi. Aradan aylar geçti ve sonunda ikna olarak düşüncelerini paylaştı. EURO 2024, Türkiye için çok önemli. En çok bu konuya parmak basıyor. Seçimleri de bu nedenle 18 Temmuz'a almış. 'Ne kadar çok aday çıkarsa o kadar iyi' diyor. 'Sandık orada, isterse 10 aday bile çıkabilir' diye de ekliyor. Peki kendisi aday olacak mı? Kişisel düşüncem ince bir noktada... Aday olmayı istiyor, bu konu ile ilgili olarak net ifade kullanmaktan kaçınıyor. Sahaya inmek için de daha erken! 18 Temmuz'daki seçime 3 ay var.



TOP KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE

Sosyal medyadaki terbiyesizlik en büyük sıkıntısı. Kendisine yapılan saldırıların %65-70'inin bot hesaplardan ve yurt dışından olma detayı önemli. Bu konuyu inceletmiş ve önüne böyle bir dosya gelmiş. Röportajdaki en önemli detaylardan biri de kanımca yeni MHK'nin yapısı. Çünkü bu TFF'yi en çok yıpratan ve saldırılara maruz kalmasına neden olan şey; hakemlerin kötü yönetimi. Ve MHK'nin yeni yapısı için yapılan çalışmada sona gelinmiş. Alman modeli ağır basmış. Kulüpler Birliği'ne resmi yazı da yollanmış: "Biz hazırız, yeni MHK yapısı için sizden karar bekliyoruz." Ali Koç henüz yanıt vermemiş. Diğer önemli bir konu da G.Saray-F. Bahçe derbisinde orta sahada yabancı hakem olup olmayacağı... Çünkü böyle iddialar var. VAR kesin yabancı. Orta hakemin yabancı olmasına MHK sıcak bakmıyormuş. Şu an TFF'nin gündeminde de derbi için yabancı orta hakem yok. Fakat önümüzde çok önemli maçlar var. Kanımca her gelişme olabilir. Bekleyip görelim.







SABAH SPOR DAMGA VURDU

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin aylar sonrası suskunluğunu bozup, SABAH Spor'da çıkan röportajı spor gündeminin birinci sırasına oturdu.







Dün sosyal medya, televizyonlar, dijital medyalarda zirveye yerleşen röportaj, günün en çok konuşulan konusu oldu. Başkan Mehmet Büyükekşi, en çok merak edilenlere de bu röportajda yanıt verdi: "18 Temmuz'da aday olacak mı, olmayacak mı?" TFF Başkanı Büyükekşi, ligler bittikten sonra buna karar vereceğinin altını çizdi.