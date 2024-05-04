En çok tartışmanın, açıklamanın, gerilimin, olayların ve teknik adam kıyımlarının olduğu sezonu bitirmemize az kaldı… İnşallah birine bir şey olmadan da biter. "Saha içinde kalalım" desek de sürekli saha dışı aksiyonlarla karşı karşıyayız. Bir süredir de TFF ile Kulüpler Birliği (yarısı ile) bir seçim tartışması yaşanıyor. Bu süreçle ilgili her detayı bu sayfalarda net olarak okudunuz. Ne olduysa yazdık, hesap kitap olmadan… Taraf değiliz.. Yazdıklarımız, haberlerimiz memnun etmese de bazı kesimleri, gerçek böyle!.



SADECE SUYU DÖVMEK BU!

Gelelim imza kampanyasına… Kulüpler Birliği'nde bir kısım takımın başlattığı imza süreci, bugün 4 Mayıs itibariyle fiyasko ile sonuçlandı. Aslında imzalar devam ediyor. 130'u geçer. Geçse de çok da önemi yok zaten. Suyu dövüyorlar.. Özeti bu. 34 günde 130 rakamını bulamayan kesim, bundan sonra bulsa da bir şey değişmez. Yani ha 18 Temmuz'da ha 5 Temmuz'da seçim olmuş… Şimdi mesele aslında seçim tarihi de değil. Mesele, 'EURO 2024'ten Mehmet Büyükekşi güçlü çıkarsa bir daha başkan olmasını engelleyemeyiz' düşüncesi… Kim başkan olursa olsun, lig başlayana kadar her şey biter.. Sayın Büyükekşi aday olur veya olmaz. Bunu zaman gösterecek. Adaylar sahne aldı.. Sandık da orada. Delegeler kimi isterse onu seçer. Yani iki kere iki dört. Bu kadar basit… Durum böyle iken futbolu sürekli bir fırtınanın içine sokmanın mantığı nedir? Bir bırakın nefes alalım değil mi? Dünyanın neresinde görülmüş… Seçimi bir tarafa bırakın aslında..



PARAMPARÇA OLDULAR GELİNEN NOKTA ÜZÜCÜ

Kulüpler Birliği, kendisini resetlemeli.. Mevcut başkan ve yönetim ile 1 gram yol gidemiyor. Bugün futbol ailesi aynı masada oturamayacak hale geldiyse aynaya bakmak lazım… "Yok o imza verdi, öbürü vermedi. Biri düşman, biri bizden.." Böyle birlik olur mu? Birlik birlik olalı bu kadar paramparça olmamıştı. 12 başkan gelip geçti... Hiçbir dönem bu kadar kaos yaşanmamıştı.. Tartışmalar olurdu.. Ama aynı masada yemekler yenir, sohbetler edilir, sorunlar çözülürdü.. Gelinen nokta çok üzücü...