Domatesli penne tarifi: Klasiklerden vazgeçemeyenlere...

Makarna, her öğünde en çok sevilen tariflerden biri. Üstelik birkaç püf noktasıyla dakikalar içinde yiyebileceğiniz en lezzetli makarnayı hazırlayabilirsiniz. İşte tam kıvamında o tarif!
Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:14Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 09:14
MALZEMELER
350 gram penne makarna
3 yemek kaşığı zeytinyağı
3 diş sarımsak, doğranmış
1 adet orta boy soğan, doğranmış
400 gram konserve doğranmış domates
Tuz ve karabiber
1 çay kaşığı kuru kekik (isteğe bağlı)
Taze doğranmış maydanoz veya fesleğen (servis için)
YAPILIŞI
Bir tencerede su kaynatıp penne makarnayı paket üzerindeki talimatlara göre haşlayın. Makarnayı aldığından biraz daha az sert bir kıvamda haşlayarak süzün.
Başka bir tavada zeytinyağını orta ateşte ısıtın. Doğranmış sarımsak ve soğanı ekleyip yumuşayana kadar yaklaşık 3-4 dakika kavurun.
Sarımsak ve soğan yumuşadıktan sonra konserve domatesleri ekleyin. İsteğe bağlı olarak kuru kekik, tuz ve karabiber ekleyin. Karışımı hafifçe kaynatın, ardından ateşi kısarak yaklaşık 10-15 dakika kadar pişirin. Domates sosunuzun kıvamı koyulaşıp lezzetli bir hal alacaktır.
Pişmiş olan penne makarnayı domates sosuna ekleyin. Güzelce karıştırarak makarnayı sosla kaplayın. İsteğe göre taze doğranmış maydanoz veya fesleğen yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.
Bu lezzetli domatesli penne makarna tarifi, hızlı ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir yemek. Afiyet olsun!