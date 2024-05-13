Domatesli penne tarifi: Klasiklerden vazgeçemeyenlere...

Makarna, her öğünde en çok sevilen tariflerden biri. Üstelik birkaç püf noktasıyla dakikalar içinde yiyebileceğiniz en lezzetli makarnayı hazırlayabilirsiniz. İşte tam kıvamında o tarif!

Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 09:14

MALZEMELER

  • 350 gram penne makarna
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 diş sarımsak, doğranmış
  • 1 adet orta boy soğan, doğranmış
  • 400 gram konserve doğranmış domates
  • Tuz ve karabiber
  • 1 çay kaşığı kuru kekik (isteğe bağlı)
  • Taze doğranmış maydanoz veya fesleğen (servis için)

YAPILIŞI

  • Bir tencerede su kaynatıp penne makarnayı paket üzerindeki talimatlara göre haşlayın. Makarnayı aldığından biraz daha az sert bir kıvamda haşlayarak süzün.
  • Başka bir tavada zeytinyağını orta ateşte ısıtın. Doğranmış sarımsak ve soğanı ekleyip yumuşayana kadar yaklaşık 3-4 dakika kavurun.
  • Sarımsak ve soğan yumuşadıktan sonra konserve domatesleri ekleyin. İsteğe bağlı olarak kuru kekik, tuz ve karabiber ekleyin. Karışımı hafifçe kaynatın, ardından ateşi kısarak yaklaşık 10-15 dakika kadar pişirin. Domates sosunuzun kıvamı koyulaşıp lezzetli bir hal alacaktır.
  • Pişmiş olan penne makarnayı domates sosuna ekleyin. Güzelce karıştırarak makarnayı sosla kaplayın. İsteğe göre taze doğranmış maydanoz veya fesleğen yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.
  • Bu lezzetli domatesli penne makarna tarifi, hızlı ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir yemek. Afiyet olsun!

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