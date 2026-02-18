Enfes lezzetiyle "akşam ziyafeti" menüsü!

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis bir sofra hazırladım. Akşama misafirlerim var; mutfakla çok ilgilenen biri olduğum için benden beklentileri yüksek tabii. Ancak ben de çoğunuz gibi çalışan biriyim. Özel bir misafirim yoksa, mutfağa girip kendime bir şeyler hazırlamak içimden gelmiyor. Misafirim geleceği zamansa sabahtan plan yapmaya başlıyorum. Bu akşam fazla vaktim yok fakat her şey kusursuz olmalı çünkü arkadaşlarımın dünyasında, benim evime yemeğe gelmek sürprizlerle dolu bir deneyim.