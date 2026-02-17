Evde tam kıvamında ramazan pidesi tarifi

MALZEMELER
4 su bardağı un
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı ılık su
1 paket instant maya (10 g)
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeri için:
1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı su
Susam
Çörek otu
YAPILIŞI
- Ilık süt, su, şeker ve mayayı karıştırıp 5 dakika bekletin. Üzerine sıvı yağ ve tuzu ekleyin. Unu azar azar ilave ederek yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur yoğurun.
- Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 45–60 dakika mayalanmaya bırakın. Hamur iki katına çıkmalı.
- Mayalanan hamuru hafif unlanmış tezgaha alın. Yuvarlak pide formu verin. Yağlı kağıt serili tepsiye koyun.
- Elinizi hafif suya batırarak hamurun üzerine klasik pide çizgilerini yapın (önce kenar çerçevesi, sonra kafes desen).
- Yumurta sarısı, yoğurt ve suyu karıştırıp pidenin üzerine sürün. Susam ve çörek otu serpin.
- Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 15–20 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.