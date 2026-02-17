Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 17.02.2026 16:20 Son Güncelleme: 17.02.2026 16:35

Evde tam kıvamında ramazan pidesi tarifi

Dışı hafif çıtır, içi pamuk gibi yumuşacık… Mis gibi susam ve çörek otu kokan Ramazan pidesini evde yapmak sandığınızdan çok daha kolay!

MALZEMELER

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya (10 g)

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı su

Susam

Çörek otu

YAPILIŞI

  1. Ilık süt, su, şeker ve mayayı karıştırıp 5 dakika bekletin. Üzerine sıvı yağ ve tuzu ekleyin. Unu azar azar ilave ederek yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur yoğurun.
  2. Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 45–60 dakika mayalanmaya bırakın. Hamur iki katına çıkmalı.
  3. Mayalanan hamuru hafif unlanmış tezgaha alın. Yuvarlak pide formu verin. Yağlı kağıt serili tepsiye koyun.
  4. Elinizi hafif suya batırarak hamurun üzerine klasik pide çizgilerini yapın (önce kenar çerçevesi, sonra kafes desen).
  5. Yumurta sarısı, yoğurt ve suyu karıştırıp pidenin üzerine sürün. Susam ve çörek otu serpin.
  6. Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 15–20 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

