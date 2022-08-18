Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pide özel günlerin vazgeçilmez lezzetlerindendir. En çok kıymalı pide tarifi ilgi görse de peynirli, patatesli ve pastırmalı pide çeşitleri de vardır. Kıyma, soğan, domates, biber ve sarımsak gibi malzemelerle hazırlanan kıymalı pide tarifi herkes tarafından çok sevilecek. Ziyafet sofralarında yerini alacak pide tarifi misafirleriniz tarafından çok sorulacak. Pide tarifi nefis kokusuyla iştahınızı açacak. Eşsiz lezzetiyle pide tarifi: Pide nasıl yapılır?

PİDE TARİFİ MALZEMELERİ

Hamuru için

1 kg un

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

½ su bardağı mısırözü yağı

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

İç harç için

700 gr kıyma

2 soğan

2 domates

2 yeşilbiber

2 kırmızıbiber

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 tatlı kaşığı deniz tuzu

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Zeytinyağı

Su

PİDE TARİFİ YAPILIŞI

Öncelikle maya, ılık su ve şekeri karıştırın. Sıcak bir fırının üstünde mayalanın aktifleşmesini bekleyin. Geniş bir kaba elenmiş unu alın. Orta kısmına elinizle oyuk açın. Oyuğun içine mayayı, sütü, tuzu ve yağı ekleyin. Hamuru dışarıdan içeri olacak şekilde yoğurun. Kıvam alan hamuru nemli bezle örtün ve yaklaşık yarım saat mayalanması için bekletin. Hamur mayalanırken kıymalı iç harcı hazırlayın. Geniş bir tavaya yağı ve ince doğranmış sarımsak, soğanları alın. Hafif pembeleşen soğanların üzerine ince doğranmış biberleri ekleyin. Kıymayı tavaya alın ve güzelce kavurun. Ardından domatesi ve salçaları ekleyin. Baharatları ekleyip iyice karıştırın. Pişen harcı soğumaya bırakın. Dinlenmiş hamuru eşit bezelere ayırın. Bezeleri bir merdane yardımıyla açın. Kenarlarını içine katladığınız hamurun ortasına iç harçtan ekleyin. İsteğe göre üzerine rendelenmiş kaşar serpebilirsiniz. Hamurun kenarlarına tereyağı sürün. Hamurları yağlı kâğıt olan tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kızarana kadar pişirin. Kıymalı pide tarifi hazır. Afiyet olsun…

PİDE TARİFİ KAÇ KALORİ?

1 adet kıymalı pidede yaklaşık 600 kalori bulunur. 1 porsiyonda yaklaşık 350 kalori, 1 dilimde ise 75 kalori olarak karşınıza çıkar. Kıymalı pidenin 100 gramında da ortalama 200 kalori bulunmaktadır.