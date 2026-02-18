Sahura 5 dakika kala kurtarıcı: Şipşak hazırlanan yumurta kapama tarifi!
Sahur sofralarınızda hem görsel bir şölen yaratacak hem de hazırlaması sadece birkaç dakikanızı alacak pratik bir lezzet arıyorsanız, yumurta kapama tam size göre. Haşlanmış yumurtanın sadeliğini tereyağı ve baharatların iştah açıcı aromasıyla birleştiren bu tarif, gün boyu ihtiyaç duyacağınız enerjiyi sağlarken tokluk sürenizi de uzatacaktır. Özellikle taze ekmeği sosuna banarak yemenin keyfi, uykulu sahur vakitlerini bile bir ziyafete dönüştürmeye yeter.
Giriş Tarihi: 18.02.2026 09:48
MALZEMELER
3-4 adet yumurta (kişi sayısına göre artırabilirsiniz)
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı domates veya biber salçası (isteğe bağlı, sadece baharatla da olur)
Baharatlar: Tuz, pul biber, karabiber ve mutlaka bolca kuru nane veya kekik.
Opsiyonel: Tabanına ince kıyılmış bir adet yeşil biber.
ADIM ADIM HAZIRLANIŞI
Yumurtaları Haşlayın: Yumurtaları katılaşana kadar (yaklaşık 8-10 dakika) haşlayın. Kabuklarını soyduktan sonra boyuna olacak şekilde tam ortadan ikiye kesin.
Sosu Hazırlayın: Küçük bir tavada tereyağını eritin. Eğer biber kullanacaksanız bu aşamada biberleri hafifçe soteleyin. Ardından salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Baharatları Ekleyin: Tuz, pul biber ve naneyi yağın içine atın. Baharatları yakmadan sadece yağla bütünleşmesini sağlayın.
Kapatma İşlemi: Kesmiş olduğunuz yumurtaların sarı kısımları tavaya bakacak şekilde (yüzü koyun) sosun üzerine yerleştirin.
Son Dokunuş: Kısık ateşte 1-2 dakika bu şekilde sosu çekmesini bekleyin. Bir kaşık yardımıyla tavadaki soslu yağdan alıp yumurtaların beyaz kısımlarının üzerine de gezdirebilirsiniz.
PÜF NOKTALARI
Ekmek Banmalık: Eğer sosun daha bol olmasını isterseniz içine çok az (yarım çay bardağı kadar) sıcak su ekleyip sosu açabilirsiniz.
Peynir Takviyesi: Yumurtaları tavaya dizdikten sonra üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip tavanın kapağını kapatırsanız, eriyen peynirlerle lezzet iki katına çıkar.