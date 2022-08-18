Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Çıtır çıtır görüntüsü ve nefis kokusuyla iştah kabartan simitler vazgeçemediğimiz lezzetler arasında. Un, su, maya ve tuzla hazırlanan simit hamuru; pekmezli suya ve kavrulmuş susama bandırılarak pişiriliyor. Simit tarifi fırınınızdan evinize nefis kokular yayacak. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi simit tarifini mutlaka denemelisiniz. Bu çıtır çıtır simit tarifi misafirleriniz tarafından çok beğenilecek. Peki eşsiz lezzetiyle sokak simidi nasıl yapılır? İşte çıtır çıtır simit tarifi…

SİMİT TARİFİ MALZEMELERİ

1 kg un

2.5 su bardağı su

¼ yaş maya

2 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

50 gr pekmez

½ çay bardağı su

Kavrulmuş susam

SİMİT TARİFİ YAPILIŞI

Geniş bir kaba elenmiş unu alın. İçerisine su, yaş maya ve tuzu ekleyin. Hamuru yoğurmaya başlayın. Normal hamurdan daha sert bir kıvam elde edeceğiniz için hamuru iyice yoğurmalısınız. Hamuru yaklaşık 15 dakika mermer tezgahta yoğurun. Hamuru eşit bezelere bölün ve elinizle hamuru yana doğru uzatın. Bezeleri nemli bir bezle örtüp dinlenmeye bırakın. Dinlenmiş hamuru şerit şeklinde uzatın ve halka şekli verin. Geniş bir kapta pekmez ve suyu karıştırın. Dinlenmiş hamurları pekmezli suya bandırın. Simit hamurlarını suyunu akıtması için demir bir tel üzerine dizin. Suyu akan simitleri kavrulmuş susama bandırın ve yağlı kağıt olan fırın tepsisine alın. Simitleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişirin. Simidiniz hazır, afiyet olsun…

SİMİT TARİFİ KAÇ KALORİ?

Sokak Simit Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 320 kcal kalori, ayrıca besinin 1 adet yani 100 gramlık miktarında simitte 320 kalori bulunmaktadır.