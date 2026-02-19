İftar için farklı bir şehir arayanlara! Denizli’nin dillere destan yemekleri

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Denizli'ye konuk oluyoruz. Denizli'ye has yöresel lezzetler ve pişirme usulleri o kadar çeşitlilik gösteriyor ki adeta bu çeşitlilik içerisinde nefis kokular eşliğinde kayboluyorum.

YÖRESEL YEMEKLER

Tarhana çorbasından kedi börülcesi çorbasına, ovmaç çorbasından arabaşına ve kuru börülce çorbasına kadar çok enteresan çorbalara sahip Denizli mutfağı. Et yemeklerini incelediğimde görüyorum ki Balıkesir kıvırcık kuzusu ile tandırın en güzeli yapılıyor. 2012 senesinde benim de bir et restoranım vardı. O seneler etimizi Balıkesir kıvırcık kuzu olarak alırdık ve muazzam lezzetli olurdu. Tas kapaması, sirkeli et, ciğer sarma, saçta işkembe de yine Denizli'ye ait yöresel et yemekleri arasında yer alıyor. Denizli'nin yöresel lezzet zenginliğinde patlıcanlı yemekler de gözümden kaçmıyor. Bölge insanı patlıcandan yemek pişirmeye bayılıyor. Patlıcanlı güveçler, kuru patlıcan dolmaları, patlıcanlı gözlemeler; Denizli mutfağının lezzet çeşitliliğinin artmasına sebep olmuş.

EGE LEZZETLERİ

Ege bölgesine has en önemli lezzetlerden biri olan ot yemekleri, tabii ki Denizli mutfağının da vazgeçilmezleri arasında. Taratorlu börülce salatası, ebegümeci salatası, filiz salatası ve benzeri otlardan yapılan börekler sıkça tercih edilen yemekler arasında yer alıyor.