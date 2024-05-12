Dikkat! Genleri bile değiştiriyor! Bir kez bile denemeyin...

"AYNI AĞIZLIKLA 5-6 ÇOCUK KULLANIYOR" Ortaokul ve lisede iki çocuğunun olduğunu ve her ikisinin okullarında yaygın bir şekilde bu ürünlerin kullanıldığını vurgulayan Doç. Dr. Çetinkaya, sözlerini şöyle noktaladı: "Bir de Puff Bar dedikleri tek kullanımlık ürünler var. Bir çocuk alıyor, 5-6 çocuk aynı ürünü aynı ağızlıkla kullanıyor. Zehirlenmelerden tutun, akciğer, kalp damar sistemi, kanserlerden tutun, bulaşıcı hastalıklara da zemin hazırlıyor. Sigara bırakma polikliniklerinde sadece 5 hekimden birisi elektronik sigara ve yeni nesil tütün ürünleri hakkında hastadan sorgu alıyor. Meslektaşlarımız da bunu bilmiyor. Örneğin son zamanlarda çocuk yaş hastalarda çok sık duyduğumuz pnömotoraks yani akciğer sönmesi tablosunda, altta yatan neden elektronik sigara ürünleri olabilir mi, bunun sorgulanması lazım. Evali denilen bir hastalık yapıyor bu ürünler ve bunda da akciğerde hava kistleri, pnömotoraks görülebiliyor."

"PASİF MARUZİYET BİLE ZARARLI" Prof. Dr. Andrew Bush ise bu ürünlere pasif maruziyetin zararlarının dahi gösterildiğini anlatarak, "Araştırmalara baktığımızda aile bireylerinin e-sigara tükettiği bir ev içerisinde yaşayan kişilerin, kendileri kullanmasa bile solunum semptomlarının daha fazla görüldüğünü gösteriyor. Çocuk hekimleri bu ürünlerin tehlikelerini biraz daha iyi biliyorlar. Ama yetişkin hekimleri sigaranın zararlarına daha çok odaklandıkları için daha az zararlı olan bir şeye yönlendirmek istiyorlar hastalarını. Ama e-sigaraların daha az zararlı olduğuna dair elimizde herhangi bir kanıt yok. Hatta acaba daha fazla zararlı olabilir mi, bununla ilgili kanıtlar konuşuluyor artık. Dolayısıyla bu 'sıcak kimyasalların' ciğerlerimize çekilmesi hiç de güvenli değil ve tehlikeli. Ergenlik döneminde sigara içildiği zaman yetişkinlik hayatında akciğer kanseri geliştirme riski kat kat artıyor. E-sigaralarım gelecekte böyle bir risk yaratmayacağının garantisi yok. Kanser görülme yaşını ileride çok daha genç nüfusta görebiliriz. Bu beni gerçekten çok kaygılandırıyor. E-sigaranın ergenlik döneminden itibaren kullanılıyor olması çok endişe verici. Bir felaketin olmasını beklemeden bu ürünlerin tüketilmesine yönelik ciddi önlemler alınmalı" şeklinde konuştu.