Şarkıcı Doğuş’tan yıllar sonra gelen itiraf! “Küsüp bunalıma girdiğim zamanlar…”

10 yıldır Azerbaycan'dayım. Hayatımız yahşi geçiyor. Evlatlarımla vakit geçirmeyi seviyorum. Evde tam bir şenlik var. Halk da çok naif duygusal bir halk akraba gibiyiz zaten onlarla. Hafta sonları eşimle program yapıyoruz. Eşim yıllardır reytinglerde bir numara. Tam bir savaş muhabiri. Yapımcılığa devam ediyor. Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı diyorlar ona. Ondan daha eski. Birbirimizin işine karışmayız.