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Haberler Galeri Şarkıcı Doğuş’tan yıllar sonra gelen itiraf! “Küsüp bunalıma girdiğim zamanlar…”
Giriş Tarihi: 12.05.2024 08:39 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 08:49

Şarkıcı Doğuş’tan yıllar sonra gelen itiraf! “Küsüp bunalıma girdiğim zamanlar…”

a Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen Biz Bize bu hafta Doğuş'u ağırladı. Ünlü şarkıcı Doğuş, samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı Doğuş, "Albümlerimin 13 milyon sattığı dönemde dizide oynamadım diye haksızlığa uğradım. Küsüp bunalıma girdiğim oldu ama ayağa kalkmasını bildim" dedi. İşte şarkıcı Doğuş'tan yıllar sonra gelen itiraflar…

İLKER GEZİCİ
Şarkıcı Doğuş’tan yıllar sonra gelen itiraf! “Küsüp bunalıma girdiğim zamanlar…”

KEŞKE ÇOCUKLARIM GİBİ BİR ÇOCUKLUK YAŞAYABİLSEYDİM

Şarkıcı Doğuş'tan samimi açıklamalar…

Nasıl bu kadar duygulu içten okudun diyorlar. İnsan dostunu arkadaşını kaybettiği zaman öyle oluyor. Konser sonrası önce mezarına gittim. Sonra akşam 10'du bu şarkıyı okuduğumda. İçimden geldiği gibi okudum. Bütün şiirlerim o an stüdyoda yazılmıştır.

Şarkıcı Doğuş’tan yıllar sonra gelen itiraf! “Küsüp bunalıma girdiğim zamanlar…”

Sözü müziği bana ait 1000'in üzerinde eserim var. 400'e yakın da piyasada şarkım var. Hangi şarkımı yazmışsam tekrar stüdyoda o duyguya girmek için yazıp okurum tekrar. Yaşanmışlıklarla alakalı benim duygu yoğunluğum. Yaşadığım şerden medet umalım kapatmayalım kendimizi. Seçimini kendin yapıyorsun.

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Şarkıcı Doğuş’tan yıllar sonra gelen itiraf! “Küsüp bunalıma girdiğim zamanlar…”

10 YILDIR AZERBAYCAN'DAYIM

İbrahim çok vefalı bir adamdı. Cezaevinde beni ziyarete geldi. Onunla yaşadığım her an kıymetli. Çok genç yaşta kaybettik. Şöhreti hiç sevmedi, tam bir ozandı. O yüzden çok öne çıkmak istemezdi.

Şarkıcı Doğuş’tan yıllar sonra gelen itiraf! “Küsüp bunalıma girdiğim zamanlar…”

İnsafsız şarkısı için muazzam yorumlar geliyor onun şarkısını okuduğum için sayısız tebrik mesajı aldım. Bu beni çok mutlu ettim. Ne mutlu bana ki onu yaşatmaya devam edeceğim.

Şarkıcı Doğuş’tan yıllar sonra gelen itiraf! “Küsüp bunalıma girdiğim zamanlar…”

10 yıldır Azerbaycan'dayım. Hayatımız yahşi geçiyor. Evlatlarımla vakit geçirmeyi seviyorum. Evde tam bir şenlik var. Halk da çok naif duygusal bir halk akraba gibiyiz zaten onlarla. Hafta sonları eşimle program yapıyoruz. Eşim yıllardır reytinglerde bir numara. Tam bir savaş muhabiri. Yapımcılığa devam ediyor. Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı diyorlar ona. Ondan daha eski. Birbirimizin işine karışmayız.

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