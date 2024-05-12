Giriş Tarihi: 12.05.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
08:49
Şarkıcı Doğuş’tan yıllar sonra gelen itiraf! “Küsüp bunalıma girdiğim zamanlar…”
a Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen Biz Bize bu hafta Doğuş'u ağırladı. Ünlü şarkıcı Doğuş, samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı Doğuş, "Albümlerimin 13 milyon sattığı dönemde dizide oynamadım diye haksızlığa uğradım. Küsüp bunalıma girdiğim oldu ama ayağa kalkmasını bildim" dedi. İşte şarkıcı Doğuş'tan yıllar sonra gelen itiraflar…