Giriş Tarihi: 12.05.2024 06:55
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
06:57
Yeşilçam'ın Garip filminin Fatoş'unu şimdi tanımak imkansız! İşte Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son hali!
Yeşilçam severlerin tekrar tekrar izlemesine rağmen asla bıkmayacağı Kemal Sunal filmlerinden Garip, milyonları hem ağlatmayı hem güldürmeyi başarıyor... Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton adeta sırra kadem basmıştı... Çocukluğunu tüm Türkiye biliyor ama Garip'in Fatoş'u Ece Alton şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor... Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 44 yaşında olan Garip filminin minik yıldızı Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. Sosyal medyadan "O tatlı kız sen misin?" yorumları yağdı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali…