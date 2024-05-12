Hem kalsiyum hem lezzet deposu! Süt reçeli nasıl yapılır?

Kalsiyum açısından oldukça zengin olması, gelişim çağındaki çocukların kemik gelişimi için çok önemli katkı sağlıyor. Uzun saatler kaynatılarak elde edilen süt reçelinin sadece bir kaşığı bile bol miktarda kalsiyum içermektedir. Güçlü bir kalsiyum deposu olarak görülen süt reçeli, kemik erimesi sorunuyla da baş etmek için tüketilmesi uygundur.





Sadece sağlıklı olmasından dolayı değil aynı zamanda lezzetli oluşuyla da sık sık tüketilmeye uygun olan süt reçeli, kahvaltı sofralarına farklı bir tat eklemek için doğru bir seçimdir. Hem sağlıklı hem de lezzetli oluşuyla ön plana çıkan bu lezzetli reçel, zengin mineral ve vitamin kaynağı olmasıyla da dikkat çeker. Sadece birkaç malzemeyle hazırlanan pratik bir tatlı olmasının yanı sıra, hızla hazırlanmasıyla da beğenilir.



Özellikle son yıllarda popüler hale gelen süt reçeli, Eskişehir'in geleneksel bir tatlısı olarak biliniyor. Süt içmeyen çocuklar için lezzetli bir alternatif olmakla birlikte kahvaltıda ve birçok tatlıda sos olarak tüketime uygundur.