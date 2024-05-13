Muayeneye kısıtlama herkese 100 €

Sağlık Sigortaları Doktorları Başkanı Andreas Gassen, hastaların uzman doktora yapılan tüm sevklerin tek bir doktor üzerinden yapılmasını teklif etti. Gassen, bu kurala uyan tüm sigortalılara 100 euro iade edilmesinin planlandığını bildirdi. İnsanların yılda ortalama 10 kez doktora gittiğini belirten Gassen, "OECD ülkeleri arasında 5. sıradayız" dedi.hastanın benzer muayeneler için birkaç doktora birden gittiğini belirten Andreas Gassen, "Bu da zaman ve para kaybettiriyor" diye konuştu. Uzman, herkesin bir doktor seçip uzman doktora sevkleri bu doktor üzerinden yapmasının büyük zaman ve para tasarrufu sağlayacağını söyledi ve, "Sigortalılar da para iadesiyle kazançlı çıkacak" dedi.