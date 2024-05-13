Haberler Avrupa Haberleri Muayeneye kısıtlama herkese 100 €
Giriş Tarihi: 13.5.2024

Muayeneye kısıtlama herkese 100 €

Cengiz PARLAYAN
Muayeneye kısıtlama herkese 100 €

Sağlık alanında tasarrufa gidilebilmesi için doktor ziyaretlerinin kısıtlanması hedefleniyor. Merkezi sistemle, her sigortalıya 100 euro iade edilmesi gündeme getirildi

DOKTORA ÇOK GİDİLİYOR
Sağlık Sigortaları Doktorları Başkanı Andreas Gassen, hastaların uzman doktora yapılan tüm sevklerin tek bir doktor üzerinden yapılmasını teklif etti. Gassen, bu kurala uyan tüm sigortalılara 100 euro iade edilmesinin planlandığını bildirdi. İnsanların yılda ortalama 10 kez doktora gittiğini belirten Gassen, "OECD ülkeleri arasında 5. sıradayız" dedi.

ZAMAN VE PARA KAYBI
BİR hastanın benzer muayeneler için birkaç doktora birden gittiğini belirten Andreas Gassen, "Bu da zaman ve para kaybettiriyor" diye konuştu. Uzman, herkesin bir doktor seçip uzman doktora sevkleri bu doktor üzerinden yapmasının büyük zaman ve para tasarrufu sağlayacağını söyledi ve, "Sigortalılar da para iadesiyle kazançlı çıkacak" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Muayeneye kısıtlama herkese 100 €
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA