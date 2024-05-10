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Haberler Galeri Bayer Leverkusen imkansızı başarmıştı! Uzatmalarda en çok gol atan takımlar açıklandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri belli oldu
Giriş Tarihi: 10.05.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 15:04

Bayer Leverkusen imkansızı başarmıştı! Uzatmalarda en çok gol atan takımlar açıklandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri belli oldu

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih'in dominasyonuna son vererek şampiyonluğunu haftalar öncesinden ilan eden Bayer Leverkusen, bu sezon birçok maçta mucizelere imza atmıştı. 90. dakikadan sonra attığı gollerle birçok maçı lehine çeviren Alman ekibi, bu alanda dünyanın en iyi takımı konumunda. Futbol veri sitesi Transfermarkt, bu sezon uzatmalarda en çok gol atan takımları listeledi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listedeki yeri belli oldu.

Bayer Leverkusen imkansızı başarmıştı! Uzatmalarda en çok gol atan takımlar açıklandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri belli oldu

İŞTE UZATMALARDA EN ÇOK GOL ATAN TAKIMLAR

Bayer Leverkusen imkansızı başarmıştı! Uzatmalarda en çok gol atan takımlar açıklandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri belli oldu

BORUSSİA DORTMUND | 10 GOL

10 Maçta

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Bayer Leverkusen imkansızı başarmıştı! Uzatmalarda en çok gol atan takımlar açıklandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri belli oldu

UNİON SAİNT-GİLLOİSE | 10 GOL

10 Maçta

Bayer Leverkusen imkansızı başarmıştı! Uzatmalarda en çok gol atan takımlar açıklandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri belli oldu

SPORTİNG LİZBON | 10 GOL

9 Maçta

Bayer Leverkusen imkansızı başarmıştı! Uzatmalarda en çok gol atan takımlar açıklandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri belli oldu

BAYERN MÜNİH | 10 GOL

9 Maçta

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