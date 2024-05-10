Giriş Tarihi: 10.05.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
15:04
Bayer Leverkusen imkansızı başarmıştı! Uzatmalarda en çok gol atan takımlar açıklandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri belli oldu
Almanya Bundesliga'da Bayern Münih'in dominasyonuna son vererek şampiyonluğunu haftalar öncesinden ilan eden Bayer Leverkusen, bu sezon birçok maçta mucizelere imza atmıştı. 90. dakikadan sonra attığı gollerle birçok maçı lehine çeviren Alman ekibi, bu alanda dünyanın en iyi takımı konumunda. Futbol veri sitesi Transfermarkt, bu sezon uzatmalarda en çok gol atan takımları listeledi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listedeki yeri belli oldu.