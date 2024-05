ABD’nin Refah oyunu

Hamas'ın ateşkesi onaylamasına rağmen pazartesi günü Refah'a saldırı başlatan siyonist İsrail sivilleri katletmeye devam ediyor. Bölgede eşi görülmemiş bir insani kriz yaşanıyor. ABD yönetimi ise kameralar önünde bir kez daha oyunlar oynama başladı.ABD Başkanı Joe Biden önceki gün "İsrail'e verdiğimiz bombalar Gazze'de sivillerin ölümüne yol açtı" itirafında bulundu. Fakat ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Kongre'ye İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin sunması beklenen raporda Tel Aviv'in ABD silahlarını kullanma şartlarını ihlal etmediği sonucuna varıldığı iddia edildi.Biden, Refah'a büyük bir kara harekatı başlatması halinde İsrail'e top mermisi ve başka silahların sevkiyatının durdurulacağı uyarısını yaptı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby ise "İsrail'e silah sevkiyatları hâlâ yapılıyor ve onlar kendilerini savunmak için (silahların) her şeyin büyük kısmını alıyor" dedi.ABD, yaklaşık 1.5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a olası büyük ölçekli askeri operasyonun, İsrail'in dünyadaki konumunu daha da zayıflatacağını ve bölgedeki müttefikleriyle arasını açabileceğini bildirdi. Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptı.Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasının ardından kaçanlar için "zorla yerinden edilme" ifadesini kullanmıştı. 'Zorla yerinden edilme' savaş suçu sayılıyor. Bundan dolayı BM'nin sonraki açıklamalarında sadece "yerinden edilme" denildi.BİRLEŞMİŞ Milletler Filistinli mültecilere yardım kuruluşu (UNRWA) İsrailli yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle Kudüs'teki yerleşkesini kapattı. UNRWA Lazzarini, protestocuların yerleşke çevresini iki kez ateşe verdiğini, itfaiyenin geç gelmesi nedeniyle personelin yangınları kendilerinin söndürmek zorunda kaldığını söyledi. İsrailli terörist fanatikler, BM'ye ait yardım kamyonlarının da Gazze Şeridi'ne ulaşmasını engelliyor.İsrail'in Refah'a saldırılarında beşinci gün geride kaldı.1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'ta yakıt, yiyecek sıkıntısı derinleşiyor.İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutmasından dolayı bölgeye günlerdir yardım ulaşmıyor.El Aksa Hastanesi'nde 24 saatlik yakıt kaldı.Dünya Sağlık Örgütü, yakıt girişinin olmaması halinde sağlık sisteminin "tamamen çökeceği" uyarısında bulundu.CNN kanalı, İsrail'in Filistinli mahkûmlara yönelik insanlık dışı muamelesini deşifre etti:Mahkûmlar sürekli ellerigözleri bağlı şekilde tutuluyor.Sürekli kelepçelenmenin yol açtığı yaralar nedeniyle uzuvlarını eğitimsiz personel kesiyor.Pipetle beslenip çırılçıplak yataklarına bağlanıyorlar. Tuvalet ihtiyacı için ise bez giydiriliyor.Bunlar intikam için yapılıyor.Çürümeye bırakılmış cesetlerin kokusu her tarafa yayılmış.Bir sağlık çalışanı "İnsana benzeten her şeyi üzerlerinden aldılar, insanlıktan çıkardılar" dedi.MIDDLE East Eye sitesindeki habere göre katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 500 camiyi yıktı. Saldırılarda şimdiye kadar 300 imamın da hayatını kaybettiği kaydedildi.