Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: “Var gücümüzle mücadele ediyoruz”
Giriş Tarihi: 12.5.2024 22:25

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: “Var gücümüzle mücadele ediyoruz”

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: “Var gücümüzle mücadele ediyoruz”

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, “Gemiyi limana yanaştırmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Pendikspor, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Üzülmez, "Çok önemli bir maç oynadık. Çaykur Rizespor gibi iyi bir takım karşısında ilk 30 dakikada bocaladık. Geriye düştük. İkinci yarıda yaptığımız oyuncu değişikliklerinden sonra maç lehimize döndü. Mücadele ediyoruz. Pes etmemeye gayret ediyoruz. Kolay bir süreç yaşamıyoruz. Karakter göstermeye çalışıyoruz. 3-4 hafta önce bize çok şans verilmiyordu. Son iki maçımızı kazanarak yarışın içinde kaldık. Gelecek hafta oynayacağımız MKE Ankaragücü maçı da kolay olmayacak. Direne direne gidiyoruz. Gemiyi sağlıklı bir şekilde limana yanaştırmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Oyuncularımızı kutluyorum" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: “Var gücümüzle mücadele ediyoruz”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA