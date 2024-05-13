Kat irtifakı kaçtı, girişleri ters dubleks yapsak daha kârlı olmaz mı? Yandaki sitede 3+1'ler baksana kaç milyondan gidiyor, demire, çimentoya zam gelecek, temel atmadan stok mu yapsak, uğrasana ofise bol betonlu bir sohbet edelim seninle. G.Saray siyaseti, Bizans oyunları, bir ay önce düğmeye basıp seçime girmeye karar verenler, "Bankalar Birliği'nden çıksak mı, faizler yüksek, krediyi nasıl olsa öderiz gel bak hafriyata başlayalım", Kemerburgaz'da piknik yapalım üyelerle... Önceki hafta derneğin ödül töreni, Florya'nın inşaatını konuşarak Sivasspor maçına çıkan ve yarım düzine gol atan takım dün neden Karagümrük öncesinde betondan, demirden, son idmanda sahaya çıkarken ben yokum diyen yöneticiden etkilensin ki? Taraftar, adından başka güzel olmayan bu stadın yollarına düşmüş. İlk yarıdaki kötü futbolun sorumlusu yönetim diyebilecek elde yeterli kanıt yok ama dünyada da son 3 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı devam ederken betondan bahseden bir Avrupa kulübü yok... Barış Alper, uzun zaman sonra sıkıştığı kanattan Abdülkerim ile birlikte 45'te soyunma odasına gitmek üzereyken attığı gol ve Mertens'e attırdığı ile yine "Ben oldum" dedirtirken maç boyu Markao'nun ezdiği Abdülkerim'in pozisyon kaybettiği anlar ve attığı isabetsiz toplarla Karagümrük'ü oyunda tuttuğu bir 90 dakika izledik. Derbi haftasına giriyoruz, futbolun ruhu vardır ve sevenlerin sofrasında betona, faize ve kulüp içi siyasete yer yoktur. Tribün dediğin böyle bir sofradır. Beton meraklıları, faiz hesaplayanlar ve koltuk meraklıları derbiyi evlerinde izlesinler...