Babanız La Liga’da 3 şampiyonluk sevinci yaşamış Periko Alonso ise hayata 1-0 önde başlarsınız… Ne golcüsü Boniface’in aylar süren sakatlığından etkilendi ne de 3 kulvardaki maç trafiğinden... Hayal ettiklerini gelecek sezon gerçekleştirebilmek için ‘Burada kalacağım’ dedi... Bakalım onu Bayer Leverkusen’de şampiyonluğa taşıyan yıldızları da yanında olacak mı

İspanya'nın Galiçya bölgesinden İsviçre'ye göç etmiş bir ailenin oğlu, Gerardo Seoane bir önceki sezon Bundesliga'yı 3. sırada bitiren Leverkusen'in teknik direktörü olarak geçen sezona daha büyük hedeflerle girmişti ama 8. hafta sona erdiğinde takımı 1 galibiyet alabilmiş, puan tablosunda küme düşme hattına çakılmıştı. Yönetim görevine son verip yerine Xabi Alonso'yu getirdiğinde A takım tecrübesi olmayan bir hocanın, Leverkusen'in bir sezon sonra tarihinin ilk şampiyonluk kupasını müzeye getireceğini kimse bilmiyordu elbette.

"Kaybedenler Kulübü"nden "Yenilmezler"e giden yol uzundu. Xabi Alonso kalan 26 haftada 45 puan toplayıp ancak Avrupa Ligi biletini alabilirken takımı aynı kupada geçen sezon yarı finalde Alonso'nun eski hocası Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'ya boyun eğdi.









DOĞUŞTAN 1-0 ÖNDEYDİ

Babanız La Liga'da 3 şampiyonluk sevinci yaşamış Periko Alonso ise hayata 1-0 önde başlarsınız, ya sonra… Real Sociedad'dan sonra Liverpool'a, oradan memleketinde Real Madrid'e ve son olarak ligi de dilini de öğrendiği Bayern Münih'e uzanan kariyerinde önce Toschack, Rafa Benitez ile sonrasında Pellegrini, Mourinho ve Ancelotti'nin öğrencisi olan, son sezonlarını ise Guardiola'nın yanında geçiren Xabi Alonso her idmanda biriktirenlerdendi. Milli takımda da Luis Aragones ve Del Bosque ile yaşadığı tecrübenin üstüne İspanya'nın teknik direktör yetiştiren kasabasının bir sakini olma ünvanını eklerseniz, Xabi futbolculuk kariyeri sonrasında 3-0 öndeydi. Bask bölgesindeki Gipuzkoa'dan Unai Emery, Mikel Arteta, Lopetegui gibi hocalar zirveye çıkmış, Real Sociedad B takımında görev yapan Alonso'ya da Leverkusen, Bundesliga'ya giriş biletini vermişti.

Moussa Diaby'yi 55 milyona Aston Villa'ya satan Leverkusen; Boniface, Granit Xhaka, Hofmann ve Tella dörtlüsüne 75 milyon Euro öderken, takımı bu sezon sol kanatta 11 gol, 17 asistle uçuran Grimaldo sıfır bonservisle vatandaşı Alonso'nun takımına gelmeyi kabul etti.



LUİS ENRİQUE DEĞİL GUARDİOLA

Geçen sezon B. Dortmund'un son haftada şampiyonluğu ikram ettiği Bayern Münih, Harry Kane transferiyle, "Bu sezon da seri devam eder" dedirten kadrosuyla sahne alırken, takipçisinin Bellingham'ı kaybetmiş olmasına rağmen B. Dortmund olmasını bekliyordu herkes. Tarihinde şampiyonluğu olmayan Leverkusen mi geçecekti bu ikiliyi! Öyle oldu…

Mourinho ve Ancelotti'nin "Büyük hoca olacak" dedikleri Alonso, Barça B takımından yurt dışına giden Luis Enrique gibi hayal kırıklığı mı yaşayacaktı yoksa yine büyük takım tecrübesi olmadan A takımın başına geçip Barça ile tarih yazan Guardiola gibi yüksekten mi uçacaktı…



BU MASALIN SONU YOK

Bu sezon Bundesliga'da zirve yarışı verdiği üç takım Bayern Münih, B.Dortmund ve Stuttgart ile berabere kaldığı maçlar dışında Xabi Alonso sadece bir maçı kazanamadı. Rakibin hocası tanıdıktı. Yerine geldiği Gerardo Seoane, M.Gladbach ile eski takımına boyun eğmedi. Bayer Leverkusen sezon boyunca tesadüflere yer bırakmayan müthiş futboluyla Xabi Alonso'yu elit hocalar seviyesine çıkartırken ne golcüsü Boniface'in aylar süren sakatlığından etkilendi ne de 3 kulvardaki maç trafiğinden. Avrupa'da yenilmezlik serisinin rekoru 1963-65 yılları arasında 48 maçla Benfica'ya aitti. 0-2'nin rövanşında "Leverkusen masalı sona mı eriyor?" diyenlere bu takım bu sezon 11. kez yenik durumda olduğu bir maçta beraberlik golünü bularak Roma'yı eledi ve Avrupa Ligi finalinde Atalanta'nın rakibi oldu. Ligde Bochum ve Augsburg maçları ve Almanya kupası finalinde ise karşılarında alt ligde küme düşme hattından kendini yeni kurtaran Kaiserslautern olacak.



DAHA YAPACAKLARI VAR

Almanya'da herkes tekrarlanması zor, bir o kadar da muhteşem sezonun ardından Xabi Alonso'nun eski kulübü Liverpool'a ya da bir başka formasını giydiği Bundesliga'nın başarılı olanı yutar ekibi Bayern Münih'e gideceğini konuşuyordu. Xabi Alonso "Burada daha yapacaklarım var" diyerek kestirip attı. Hayal ettiklerini gelecek sezon gerçekleştirebilmek için bakalım Bayer Leverkusen yönetimi 100 milyonluk Wirtz başta olmak üzere Frimpong ve Boniface gibi yıldızları kadrosunda tutabilecek mi?