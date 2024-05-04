Sezonun ilk yarısını hatırlayalım: Evindeki son 3 maçı da farklı kaybetmiş Beşiktaş, geçici teknik adam Serdar Topraktepe ile 7 maçtır kaybetmeyen Rizespor deplasmanına gidiyor ve tribünde takımı ertesi hafta teslim alacak olan Fernando Santos var. O gün Beşiktaş sürpriz kabul edilen bir skorla 4-0 kazanırken 6 numarasında Demir Ege ile oynayan bir takımdı. Neden genç Demir Ege dedim? Dün Beşiktaş'ın 6 numarasında sırasıyla Amir, Al-Musrati, Gedson ve Demir Ege tribündeyken sahaya çıkan 3 aydır 11'de başlamamış Salih Uçan'dı. Sol bekte ise ilk 3 opsiyonu Masuaku, Zaynutdinov ve Umut Meraş'ı (lafın gelişi) yitirmiş Topraktepe, formayı Emrecan'a vermişti.

Kağıt üzerinde Shelvey, Olawoyin ve Varesanovic ile kurulu Rize orta sahasının, kadife ayaklı Beşiktaş orta sahasına sert geleceği bir futbol teoriği ama bunu Palut'un takımı pratiğe dökemedi. Tabelaya yazdırdıkları iki golü de korner ve serbest vuruş ile buldular ve rakibe (Colley) sarı kartla biten bir pozisyon dışında geçiş hücumu yapamadılar. Yediği gole erken cevap veren ve Santos dönemi iyi ki bitti dedirten oyunuyla rakip sahada arayan ve kovalayan Beşiktaş, yeteri kadar net pozisyon buldu ama net santrforlar kulübede oturuyordu. Değişiklikler yerindeydi, Cenk oyuna hareket getirdi. Oyun (25 hücum) ve 3 puan Beşiktaş'ın hakkıydı ama bunu tabelaya yazan Rize'nin ikinci golünün şüphelisi Worrall oldu. Bu oyun, Ankaragücü ile rövanş için umut dolu ama telafisi olmayan bir maçta Semih artık santrfor oynamalı…