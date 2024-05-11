Serkan’ın yeni hedefi Nurcan’ın kocasıydı

Münihkentinde yaşayan Nurcan Badruk'u 'Üzerinde ölüm büyüsü var' diye kandıran ve büyü bozma vaadiyle 5 milyon euro dolandıran Serkan Ö.'nün bir sonraki dolandırıcılık yöntemi de ortaya çıktı. Adil Badruk, yeni hedefin kendisi olduğunu söyledi ve "Eşimi içirdiği sıvılarla robota dönüştürmüş. Evin her köşesinde içirmek istediği sıvılar ve sadece kendisiyle iletişim kurması için telefonlar çıktı" dedi.AdilBadruk, "Eşim tüm birikimlerini Serkan Ö.'ye kaptırdı. Ben durumdan çok geç haberdar oldum. Serkan Ö., eşimden farklı vekaletnameler de almış. Bu durumu öğrenir öğrenmez söz konusu vekaletnameleri iptal ettirdim. Yargı yoluna başvurdum. Onun bir sonraki hedefi ise benmişim. Eşimden benim online banka hesap bilgilerimi ve bu hesaplara ait giriş şifrelerini almaya çalışmış" şeklinde bilgi verdi.SerkanÖ.'nün eşi Nurcan'a Almanya'daki bir evlerini sattırdığını söyleyen Adil Badruk, "Serkan Ö., yine para istediğinde eşim bana 'Almanya'daki bir evimizi satalım, ihtiyacımız yok' dedi. Münih'teki bir emlakçı bu satışa aracılık etti. 700 bin euro değeri olan ev, 400 bin euroya satıldı. Olaylar patlak verince araştırdım ve emlakçının da Serkan Ö. ile birlikte hareket ettiğini öğrendim. İşbirliğiyle evi ucuza kapatmışlar" dedi.Nurcan Badruk, Serkan Ö.'nün Türkiye'deki ortağı Tekin A.'nın da işin içinde olduğunu anlattı. Badruk, "2020 yılı Ağustos ayında beni Antalya'ya çağırdı. Para getirmemi istedi. 300 bin euroyu Almanya'daki hesabımdan Türkiye'deki hesabıma havale ettim. Parayı çekip kendisine verdim. İş ortağı Tekin A. da onunla birlikte Antalya'ya geldi. Serkan Ö. bana büyü yaparken, ortağı da evimdeydi" diye konuştu.Nurcan Badruk, 10 yıllık süre içinde Serkan Ö. ve yönlendirdiği kişilere Alman bankalarının dışında Türk bankalarından da para gönderdiğini ifade etti. Öte yandan Nurcan Badruk, 2018-2019 yıllarında 434 bin 864 euro, 2020 yılında ise 456 bin 200 euroyu Münih'te Serkan Ö. ve eşine elden teslim ettiğini söyledi.