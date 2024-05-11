Sigortacılar çıkma parçaya yöneldi

Almanya'da Allianz adlı trafik sigortası, artık çevre dostu ve daha ucuza mal olacak bir yol izleyerek kaza sonrası hasarı giderme yolu seçme kararı aldığını duyurdu. Allianz, kasko sigortalı üç ila sekiz yaş arası araçların kazadan sonra çıkma yedek parçalarla tamir ettirilmesine onay verileceğini duyurdu.Yedek parçaların, bugüne kadar sıklıkla yurtdışına gönderilmek üzere parçalanan hasarlı otomobillerden temin edileceği belirtildi. Allianz sigortası, direksiyon, aks ve tekerlekler gibi güvenlikle ilgili parçaların ise yeni olması gerektiğini de açıkladı.