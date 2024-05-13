İsrail protestoları Eurovision’a damga vurdu! Eurovision’da işgalcilere sessiz protesto!

BARIŞ MESAJLARI VERDİ

Ödülünü, geçen yıl yarışmanın kazananı İsveçli şarkıcı Loreen'den alan Nemo, yaptığı konuşmada, "Çok teşekkür ederim ve umarım bu yarışma vaadini yerine getirebilir, haysiyet ve barış için mücadele eder" dedi. Yarışmada Hırvatistan 547 puanla ikinci, Ukrayna 453 puanla üçüncü oldu.