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Haberler Galeri İsrail protestoları Eurovision’a damga vurdu! Eurovision’da işgalcilere sessiz protesto!
Giriş Tarihi: 13.05.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 08:06

İsrail protestoları Eurovision’a damga vurdu! Eurovision’da işgalcilere sessiz protesto!

68. Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail karşıtı protestoların yapılmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı, sıkı sahne yasakları uygulandı. Ama ambargoyu delenler oldu. İtalyan Angelina Mango siyah kostüm ve İtalya bayrağıyla çıkarak Filistin bayrağının renklerini sahneye taşıdı. Portekizli sanatçı Lolanda ise kefiye desenli tırnaklarıyla Filistin'e selam gönderdi. Birinciye ödül verecek olan, geçen yılın birincisi Loreen ise "Eğer İsrail birinci gelirse ödülü ben vermem" diyerek rest çekti. Belçika VRT televizyonu ise, Eurovision finalinin başlangıcında yine yayını keserek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden bir mesaj yayınladı.

İsrail protestoları Eurovision’a damga vurdu! Eurovision’da işgalcilere sessiz protesto!

Tüm dünyanın İsrail'in yarışmadan diskalifiye edilmesi yönündeki çağrılarına kulak asmayan 68. Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali, İsveç'te gerçekleşti. Gecede İtalya'yı temsil eden Angelina Mango; siyah kostüm ve İtalya bayrağıyla çıkarak Filistin bayrağına gönderme yaptı. Portekizli Lolanda ise kefiye desenli tırnaklarıyla sahne aldı

İsrail protestoları Eurovision’a damga vurdu! Eurovision’da işgalcilere sessiz protesto!

68. Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali İsveç'in Malmö kentinde yapıldı. 37 ülkenin katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsviçre'yi temsil eden Nemo, 'The Code' isimli şarkısıyla 591 puan toplayarak kazandı.

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İsrail protestoları Eurovision’a damga vurdu! Eurovision’da işgalcilere sessiz protesto!

BARIŞ MESAJLARI VERDİ
Ödülünü, geçen yıl yarışmanın kazananı İsveçli şarkıcı Loreen'den alan Nemo, yaptığı konuşmada, "Çok teşekkür ederim ve umarım bu yarışma vaadini yerine getirebilir, haysiyet ve barış için mücadele eder" dedi. Yarışmada Hırvatistan 547 puanla ikinci, Ukrayna 453 puanla üçüncü oldu.

İsrail protestoları Eurovision’a damga vurdu! Eurovision’da işgalcilere sessiz protesto!

Günlerdir dünyanın dört yanından sanatçıların ve halkın diskalifiye edilmesi için çağrıda bulunduğu İsrail ise yarışmayı 375 puanla beşinci sırada tamamladı. İsrail karşıtı protestolara sahne olmaması için özel önlemlerin alındığı yarışmanın final gecesinde performans sergileyen sanatçıların birçoğu İsrail'in zulmüne farklı şekillerde tepki gösterdi.

İsrail protestoları Eurovision’a damga vurdu! Eurovision’da işgalcilere sessiz protesto!

FİLİSTİN'E GİZLİ SELAM

İtalya'yı temsil eden Angelina Mango, siyah kıyafet ve İtalya bayrağı ile sahnedeydi. Renk kombinasyonuyla birlikte ortaya Filistin bayrağı çıktı. İsrail'i protesto eden bir başka isim ise, Portekiz temsilcisi Lolanda'ydı. Şarkıcı kefiye desenli tırnaklarıyla dikkat çekti.

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