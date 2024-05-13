Giriş Tarihi: 13.05.2024 08:01
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
08:06
İsrail protestoları Eurovision’a damga vurdu! Eurovision’da işgalcilere sessiz protesto!
68. Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail karşıtı protestoların yapılmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı, sıkı sahne yasakları uygulandı. Ama ambargoyu delenler oldu. İtalyan Angelina Mango siyah kostüm ve İtalya bayrağıyla çıkarak Filistin bayrağının renklerini sahneye taşıdı. Portekizli sanatçı Lolanda ise kefiye desenli tırnaklarıyla Filistin'e selam gönderdi. Birinciye ödül verecek olan, geçen yılın birincisi Loreen ise "Eğer İsrail birinci gelirse ödülü ben vermem" diyerek rest çekti. Belçika VRT televizyonu ise, Eurovision finalinin başlangıcında yine yayını keserek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden bir mesaj yayınladı.