İstiklal Marşı’nın anlamı nedir? İstiklal Marşı’nın bizim için anlamı nedir?

Milli mücadelenin devam ettiği dönemde kaleme alınan Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına dair inancın tazelendiği ve diri tutulduğu marşımız Mehmet Akif Ersoy tarafından 1921 yılında yazılmıştır. On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'mız anlamı her zaman merak edilmektedir. Bu yazımızda İstiklal Marşı'nın on kıtasına ve anlamına değineceğiz.

İSTİKLAL MARŞININ 10 KITASI VE AÇIKLAMASI

1.KITA

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Şair ilk kıtada ulusa seslenmektedir. Korkmaması gerektiğini ve yurdumuzun üstünde tüten son ocak sönünceye kadar bayrağımızın dalgalanıp, ayın ve yıldızın her zaman parlayacağını dile getirmiştir. Türk milletini cesaretlendirmiştir.

2.KITA

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!

Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl.

Şair ikinci kıtada bayrağımıza seslenmektedir. Kaşlarını çatmayıp yüzünü asmaması gerektiğini dile getirir. Aksi halde yüzünü asarsa onun için dökülen kanlarımızın helal olmayacağını söyler.

3.KITA

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Üçüncü kıtamızda şair, özgürlüğümüzden bahsetmiştir. Özgürlüğümüze asla engel olunamayacağını, hiçbir şeyin buna cesaret edemeyeceğini söyler. Buna cesaret edilmeye kalkılırsa da önüne çıkacak olan her engeli yenecek güçte ve kudrette olduğunu söyler.

4.KITA

Garb'ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,

"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Şair dördüncü kıtada Batı'nın gelişmiş teknolojisine karşın milletimizin manevi gücünün üstün geleceğinden, manevi gücümüzün kuvvetinden bahsetmiştir. Batı'yı tek dişi kalmış canavar olarak adlandırmıştır.

5.KITA

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın…

Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.

Beşinci kıtamızda yine bir ulusa, Türk milletine sesleniş vardır. Şair, güzel günlerin ancak herkesin mücadelesiyle geleceğini, özgürlüğümüzün için vücudumuzu siper edip savaşılması gerektiğini söylemiştir. Bu güzel günlerin belki yarın belki yarından da yakın olacağını söyleyerek halkın umudunu da arttırmıştır.

6.KITA

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı!

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;

Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Toprağımızın vatan olduğunu sadece toprak diyerek geçilmemesi gerektiğini vurgulayan Mehmet Akif Ersoy, vatanın büyük zorluklarla kazanıldığını ve dünyalar önüne serilse de vatanın satılmaması gerektiğini vurgulamıştır. Bu toprakların şehitlerimizin kanıyla sulandığını unutmamalı ve vatan için canını veren şehitlerimizi hatırlamamız gerektiğini söylemiştir.

7.KITA

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?

Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Şair yedinci kıtada bu cennet vatan için herkesin canını vermek isteyeceğini söylerken her bir karışının, toprağının şehit kanı olduğunu dile getirir. Rabbimizin her şeyi almasını ama bizi vatansız bırakmamasını dile getirir.

8.KITA

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:

Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!

Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli

Şair bu kıtada Allah'a seslenmektedir. Yurdumuzun işgal edilmemesi ve ezanlarımızın asla susmamasını istediğini söyler. Bağımsızlığımızın her daim devam etmesini istediğini dile getirir.

9.KITA

O zaman vecd ile bin secde eder –varsa- taşım;

Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na'şım;

O zaman yükselerek Arş'a değer, belki başım.

Şair burada dualarını kabul olması ve mezar taşının olmasıyla başının göğe değecek kadar yüceleceğini söylemiştir.

10.KITA

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Şair son kıtamızda bayrağımızın her zaman dalgalanacağından özgürlüğün ve bağımsızlığın ülkemizin hakkı olduğundan bahsedilmektedir. Öyle ki bayrağımız her daim dalgalanmalıdır ki dökülen kanlar bayrağımıza helal olsun.

