İSTİKLAL MARŞI OKUNUŞU, İstiklal Marşı’nın 10 Kıtası Sözleri, Anlamı ve 2 Kıtasının Notaları

İstiklal Marşının Kabulü

İstiklal Marşı, ünlü şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış muhteşem dizelerdir. 12 Mart 1921 yılında TBMM'de kabul edilen bu marş, milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanmış, günümüzde de büyük bir coşku ile okunmaktadır.

İstiklal Marşı Türk milleti açısından çok önemli bir marştır. Söz konusu marş, ülkemizin milli marşıdır ve Türk milletinin bağımsızlık hikâyesinin anlatıldığı büyüleyici ifadeleri içerir. İstiklal Marşı'nın en önemli özelliği, Kurtuluş Savaşı'nın ve aziz şehitlerimizin hatırasını taşıyor olmasıdır.

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı yazarak bu şiiri Türk milletine hediye etmiştir. Marşın her dizesinde şehitlerimize, bayrağa, kutsal vatan mücadelesine atıfta bulunulmaktadır. Ayrıca vatana sahip çıkmanın her insanın temel görevi olduğundan bahsedilir.

İstiklal Marşı, kutsal vatan topraklarının nasıl kazanıldığını şiir dili ile anlatan önemli bir eserdir. Türk milleti için bağımsızlık hayati öneme sahiptir. Bağımsızlığını kaybeden bir ülkenin yok olmaya mahkûm olduğu şiirde açık şekilde ifade edilmiştir.