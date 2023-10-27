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Giriş Tarihi: 27.10.2023 14:34 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 14:34

İSTİKLAL MARŞI OKUNUŞU, İstiklal Marşı'nın 10 Kıtası Sözleri, Anlamı ve 2 Kıtasının Notaları

İstiklal Marşı, ülkemizin milli marşı olmasının yanında Türk milletinin bağımsızlığını ve ulus bilincini sembolize eden eşsiz bir yapıttır. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı 10 kıta ve 4 dizeden müteşekkil olup Osman Zeki Üngör tarafından bestelenmiştir. Türk askerine ithafen kaleme alınan İstiklal Marşı'nın kabulü ise 12 Mart 1921 tarihinde gerçekleşmiştir. İlk 2 kıtası bestelenen ve her Türk ferdi tarafından ezbere bilinen bu eşsiz marş, bayramlarda ve törenlerde coşkuyla okunmaktadır. İşte İstiklal Marşı'nın 10 kıtası, sözleri, anlamı, bestecisi ve notaları.

İSTİKLAL MARŞI OKUNUŞU, İstiklal Marşı’nın 10 Kıtası Sözleri, Anlamı ve 2 Kıtasının Notaları

İstiklal Marşı, milli mücadelenin ve ulusun bağımsızlığının biricik sembolü olarak karşımıza çıkar. Milli duygularla ve coşkulu bir dille kağıda dökülen İstiklal Marşı 10 kıtasının sonu; "Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!" dizesiyle noktalanmakta, Türk milletinin dini ve milli şuurunu tek kalemde özetlemektedir. Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden çıkan, bestecisi Osman Zeki Üngör olan milli marşımızın sözleri ve notaları daha öğrencilik yıllarında her Türk genci tarafından öğrenilmektedir. İstiklal Marşı 10 kıtası sözleri ve anlamı iyi incelendiğinde bu marşın mana bütünlüğü daha iyi anlaşılacaktır.

İSTİKLAL MARŞI OKUNUŞU, İstiklal Marşı’nın 10 Kıtası Sözleri, Anlamı ve 2 Kıtasının Notaları

İstiklal Marşının Kabulü

İstiklal Marşı, ünlü şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış muhteşem dizelerdir. 12 Mart 1921 yılında TBMM'de kabul edilen bu marş, milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanmış, günümüzde de büyük bir coşku ile okunmaktadır.

İstiklal Marşı Türk milleti açısından çok önemli bir marştır. Söz konusu marş, ülkemizin milli marşıdır ve Türk milletinin bağımsızlık hikâyesinin anlatıldığı büyüleyici ifadeleri içerir. İstiklal Marşı'nın en önemli özelliği, Kurtuluş Savaşı'nın ve aziz şehitlerimizin hatırasını taşıyor olmasıdır.

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı yazarak bu şiiri Türk milletine hediye etmiştir. Marşın her dizesinde şehitlerimize, bayrağa, kutsal vatan mücadelesine atıfta bulunulmaktadır. Ayrıca vatana sahip çıkmanın her insanın temel görevi olduğundan bahsedilir.

İstiklal Marşı, kutsal vatan topraklarının nasıl kazanıldığını şiir dili ile anlatan önemli bir eserdir. Türk milleti için bağımsızlık hayati öneme sahiptir. Bağımsızlığını kaybeden bir ülkenin yok olmaya mahkûm olduğu şiirde açık şekilde ifade edilmiştir.

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İstiklal Marşı Bestecisi

İstiklal Marşı 12 Mart 1921 yılında TBMM tarafından kabul edilmiş olsa da marş şeklinde bestelenmesi 1924 yılında yapılmıştır. Marşın ilk bestesi 1924 yılında Ali Rıfat Çağatay tarafından yapılmıştır. Yapılan beste 6 yıl boyunca milli marş şeklinde kullanılmıştır. Fakat 1930 yılında Osman Zeki Üngör tarafından bestelenen notalar kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde de İstiklal Marşımız Üngör tarafından yapılan beste ile söylenir.

İSTİKLAL MARŞI OKUNUŞU, İstiklal Marşı’nın 10 Kıtası Sözleri, Anlamı ve 2 Kıtasının Notaları

İstiklal Marşı Okunuşu

İstiklal Marşı 1. Kıtası

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

İstiklal Marşı 2. Kıtası

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!

İstiklal Marşı 3. Kıtası

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

İstiklal Marşı 4. Kıtası

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

İstiklal Marşı 5. Kıtası

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va'dettigi günler Hakk'ın...

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

İstiklal Marşı 6. Kıtası

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

İstiklal Marşı 7. Kıtası

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

İstiklal Marşı 8. Kıtası

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

İstiklal Marşı 9. Kıtası

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;

O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

İstiklal Marşı 10. Kıtası

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

İSTİKLAL MARŞI OKUNUŞU, İstiklal Marşı’nın 10 Kıtası Sözleri, Anlamı ve 2 Kıtasının Notaları

İstiklal Marşının Anlamı

İstiklal Marşı'nın her kıtası derin anlamlar ifade eder. Bu nedenle her kıtanın anlamının ayrı ayrı incelenmesi gerekir. 10 kıtadan oluşan şiirin her kıtasının anlamını aşağıda bulabilirsiniz.

1. Kıta

İlk kıtada şair, Türk ulusuna seslenir. Ulusun korkmaması gerektiği ve sonsuza dek Türk bayrağının göklerde dalgalanacağını ifade etmiştir. Buradaki söylemi ile Türk milletini cesaretlendirmeyi amaçlamıştır.

2. Kıta

Bu dizelerde bayrağa seslenilir. Bayrak, kaşlarını çatıp bakan bir canlı gibi tasvir edilmiştir. Bayrak bu şekilde hüzünlü durmaya devam ederse milletin bu uğurda dökülen kanının helal olmayacağı vurgulanmıştır.

3. Kıta

Şair bu kıtada özgürlükten bahseder. Türk milletinin özgürlüğüne kimsenin engel olamayacağı, hiçbir milletin buna cesaret de edemeyeceği ifade edilmiştir. Buna cesaret edilirse milletin her türlü zorlukla mücadele edebilecek cesarette olduğuna vurgu yapılır.

4. Kıta

Bu kıtada şair, batının teknolojik üstünlüğü karşısında milletimizde iman gücü olduğundan bahseder. Batının tek dişi kalmış canavara benzetilmesi de Türk milletinin düşman milletlerden üstün olduğunu açıklar.

5. Kıta

Bu dizelerde de ulusa sesleniş söz konusudur. Milletimizin güzel günlere kavuşmasının üstün mücadele ile mümkün olacağını ifade etmiştir. Güzel günlerin gelişi için de yarın ya da yarından da yakın ifadeleri ile halkı umutlandırmıştır.

6. Kıta

Vatan toprağının kutsal olduğu, sadece toprak diyerek geçilip gidilmemesi gerektiği bu dizelerde ifade edilmiştir. Vatan topraklarının büyük mücadeleler ile kazanıldığı, gelecek nesillerin önüne dünyalar serilse dahi vatan toprağından vazgeçilmemesi tavsiye edilmiştir.

7. Kıta

Vatanın her karış toprağının şehit kanları ile sulanmış olduğu dillendirilmiştir. Burada Rabbimize de dua edilmiştir. Allah'ın, canımıza dahi mal olsa bizi vatansız bırakmaması yönünde temennide bulunulmuştur.

8. Kıta

Bu kıtada şair, Yüce Allah'a seslenir. Hiçbir zaman ülkemizin işgal edilmemesi, ezanlarımızın susmaması yönünde dilekte bulunulmuştur. Bağımsızlığımızın ebediyen devam etmesi istenmiştir.

9. Kıta

Burada şair, duaları kabul olursa başının arşa yükseleceğini ifade etmiştir. Ayrıca duasının kabul olması halinde mutluluğunu belirtmiştir.

10. Kıta

Son kıta, bir nevi İstiklal Marşının tamamının özeti gibidir. Burada şair, bayrağın her daim dalgalanacağını, ülkenin bağımsızlığına kimsenin göz dikemeyeceğini belirtmiştir. Bayrağımız her daim dalgalandığında dökülen kanların da helal olacağı ifade edilmiştir.

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