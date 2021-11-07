Karadeniz Bölgesi Haritası - Karadeniz Bölgesi’ndeki İlleri ve Sınırları Gösteren Siyasi Harita

Ülkemiz Türkiye 7 coğrafi bölgeden oluşmaktadır. Bu coğrafi bölgeler, 1941 yılında düzenlenen coğrafya kongresi sonucu isimlendirilmiştir. Karadeniz Bölgesi de bunlardan biridir. Bu bölgemizin sınır bilgileri, kapsadığı şehirlerin hangileri olduğu gibi konular hakkında yararlanabileceğimiz en önemli kaynak bölgenin siyasi haritasıdır. Bu yazımızda sizler için Karadeniz Bölgesi illeri, Karadeniz Bölgesi il sınırları, Karadeniz Bölgesi ilçeler haritası ile ilgili bilgileri derledik. İşte Karadeniz Bölgesi haritası ve şehirleri bilgileri…

Karadeniz Bölgesi Haritası

Karadeniz Bölgesi, ülkemizin kuzeyinde batıdan doğuya Karadeniz kıyısı boyunca uzanmaktadır. İsmini Karadeniz'den alan bölge, bu denizin kıyısında yer alan ve coğrafi konum olarak buraya yakın bulunan şehirleri içinde bulundurur. Ülkemizin üçüncü büyük bölgesidir. Doğusunda Gürcistan ile komşudur. Gürcistan ile ülkemizi ayıran Sarp Sınır Kapısı bölgedeki Artvin ilinde yer almaktadır.

Karadeniz Bölgesi, ülkemizin yazları ve kışları en çok yağış alan bölgesi olması dolayısıyla en yeşil bölgemizdir. Bu, bölgeyi doğal güzellikler açısından bir cazibe merkezi haline getirdiğinden, kıyı kesimlerinde mavi ile yeşilin buluştuğu bölgemiz yaz ve kış turizmi açısından önemli bölgelerimizden biridir.

Karadeniz Bölgesi İlleri

Karadeniz Bölgesi ülkemizde içinde en fazla il bulunan bölgedir. Bu bölgemizde toplamda 18 tane il bulunmaktadır. Bu illerden 11 tanesinin Karadeniz'e kıyısı bulunurken 7 tanesi iç kesimlerde konumlanmıştır. Karadeniz kıyısında yer alan Karadeniz Bölgesi şehirleri; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'dir. Karadeniz'e kıyısı bulunmayan şehirler ise; Bolu, Karabük, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt'tur.

Karadeniz Bölgesi il ve ilçe sınırları, denize kıyısı olan ve olmayan şehirler, Karadeniz Bölgesi siyasi haritası incelenerek görülebilir. Özellikle turistik amaçla bölge ziyaret edilecekse hangi bölgelerin bağlantıları olup olmadığını görmek açısından bölge siyasi haritasını incelemek oldukça yarar sağlayacaktır.