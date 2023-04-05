Kekere Mekere Tekerlemesi Oku - Şu Tarlaya Bir Şinik Kekere Mekere Ekmişler Tekerlemesi Sözleri ve Okunuşu

Kekere mekere tekerlemesi, toplumumuzda en çok kullanılan tekerleme çeşitlerinden biridir. Şu tarlaya bi şinik kekere mekere tekerlemesi sözleri ilgi çekici olduğu gibi eğlenceli olması ile de bilinir. Bu tekerleme de diğer tekerlemeler gibi mizahi ve dil becerisini geliştirmek maksadıyla kullanılır. Tekerlemelerin uzunluğu da birbirinden farklıdır. Dünyanın en uzun tekerlemesi yazımızın devamında.

Şu Tarlaya Bi Şinik Kekere Mekere Tekerlemesi Sözleri Nedir?

Tekerlemeler, toplumumuzda dikkat çeken ve ülkemizde coğrafyasında popüler olan sözlerdir. Kekere mekere tekerlemesi de sevilen ve toplumumuzda kullanılan bir söylemdir. Büyük küçük demeden herkesin dikkatini çeken tekerlemeler, bulunulan ortamda dikkat çekmek için de kullanılabilir. Merak ettiğiniz ve popüler tekerleme sözlerini aşağıda bulabilirsiniz.

En Zor Tekerlemeler - Söylerken Çok Zorlanacağınız Tekerlemeler ve Kısa, Uzun Tekerleme Seçenekleri

Dünyanın En Uzun Tekerlemesi

Kekere mekere tekerlemesi toplumumuzda popüler olmasının yanında aynı zamanda dünyanın da en uzun tekerlemesidir. Bu özelliği ile de söz konusu tekerleme sözleri araştırılır. Ezberlenmesi ve söylenmesi zor olan bu tekerleme türü aynı zamanda mizah amaçlı da kullanılabilir.