Kibar Eş Anlamlısı Nedir? Kibar Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kibar kelimesi, günlük hayatta en sık kullanılan sözcükler arasında bulunuyor. Genel anlamda Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan kimse anlamını taşıyan kibar eş anlamlısı olan sözcük merak ediliyor. Bu sebeple de "kibar" kelimesi eş anlamlısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TDK ve eş anlamlı kelimeler sözlüğü bu noktada yardımımıza yetişiyor. Peki kibar eş anlamlısı nedir? İşte, kibarın eş anlamlısı olan sözcük

KİBAR EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Eş anlamlı kelimeler anlamca birbirinin aynısı olan anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Eş anlamlı kelimeler yerine anlamdaş kelimeler de denilebilmektedir. Kibar kelimesinin eş anlamlısı efendi, görgülü sözcükleridir.

KİBAR EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Kibar kelimesinin eş anlamlısı efendi sözcüğüdür. Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir. Kibar kelimesi nazik olan anlamına geliyor.

KİBAR NE DEMEK? TDK'YE GÖRE KİBAR ANLAMI

Kibar kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.

Kibar kelimesi Arapça kökenlidir.

Kibar kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse)

- Soylu, köklü (kimse, aile)

- Büyükler, ulular

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