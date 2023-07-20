Kolay bir tercih yılı olacak

3.5 milyondan fazla adayın heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Tercihler 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adaylara 24 tercih hakkı tanınacak. Tercihler puanlara göre değil, başarı sıralamalarına göre yapılacak. Adaylar 2021 ve 2022 yıllarına göre daha dengeli sonuçlarla karşılaştı. 2021'deki YKS oldukça zor bir sınavdı. Bu nedenle adaylar düşük netler çıkarmış ancak yüksek sıralamalar elde etmişti. 2022'de ise tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Netler yüksek, başarı sıralamaları ise düşük oldu. Bu yıl ise alınan puanlar ile elde edilen başarı sıralamaları birbiriyle dengeli oldu. Sayısal (SAY) puan türünde sonuçlar geçen yılla benzerlik gösterdi. En büyük sıralama kaybını ise sınava yabancı dil testinden girenler yaşadı. Bazı aralıkta başarı sıralamaları düşse de geçen yıla göre çok fazla bir değişiklik yaşanmadı. Uzmanlar "2023, tercihin en kolay olduğu yıl olacak. Sürpriz yok. Sonuçlar dengeli" dedi.Bu yıl en çok yüzü gülenler sınava Eşit Ağırlık (EA) ve Sözel (SOZ) puan türünde girenler oldu. Hukuk, işletme ve iktisat gibi bölümlere girmek için kullanılan EA puan türünde adaylar yüksek sıralamalarla karşılaştı. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal "İlk 300 binlik dilimde TYT ve SAY puan türünde sıralamada bir miktar gerilemenin hissedilir düzeyde olduğunu görüyoruz. Sözelde fark yine az ve dengede. Eşit ağırlıkta ise yine 2023 sonuçları çok daha avantajlı. Yabancı Dil'de sıralama kaybı devam ediyor" dedi. Ünsal "Bu yıl yeni açılacak programlar hariç her bölümün 2022'ye ait bir referans sırası olacağından adaylar daha bilindik ve daha rasyonel seçimler yapacaklar" değerlendirmesinde bulundu.ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ise, 2023 YKS'nin "tertemiz bir şekilde" tamamlandığını söyledi. ÖSYM Başkanı Ersoy, sınavda soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği olmadığını söyledi. Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.YKS sonuçlarına göre tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrencilerin programlar hakkında en kapsamlı ve doğru bilgiye YÖK Atlas aracılığıyla ulaşabileceğini belirtti. 81 ilde adaylara öğretmenler tarafından danışmanlık hizmeti verileceğini kaydetti. Burcu ŞEN / ANKARAYKS'de Temel Yeterlilik Testi'nde 1, Sayısal Puan türünde 2, Eşit Ağırlık ve Sözel Puan türlerinde 1'er, Yabancı Dil Testi'nde ise 5 şampiyon çıktı.Harun Durak - Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi, NiğdeMustafa Özcan - Atatürk Anadolu Lisesi, AnkaraNamık Emre Acar - Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi, KonyaEmre Ekici - Süleyman Demirel Fen Lisesi, AfyonkarahisarAhmet Berk Takır- Kabataş Erkek Lisesi, İstanbulALMANCA: Volkan Emre Eke - Atatürk Lisesi, İzmir,ARAPÇA: Hüseyin Furkan Erdem - Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip LisesiFRANSIZCA: Emirhan Kılıç - Galatasaray Lisesi, İstanbul,İNGILIZCE: Metin Furkan Amarat - Özel Buca Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi, İzmirRUSÇA: Bengisu Akbaba, Özel Takev Anadolu Lisesi, İzmir.