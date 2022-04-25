Kolombiya Para Birimi Nedir? Kolombiya Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Kolombiya, Güney Amerika kıtasında yer alan aynı zamanda Kuzey Amerika'da ada topraklarına sahip olan bir ülkedir. Dünyanın sayılı güzel sahillerine ev sahipliği yapan Kolombiya tatilci turistlerin ziyaret ettiği ülkelerden birisidir. Kolombiya'nın başlıca ihraç kalemleri petrol, kömür, nikel, kahve, kimyasal, tropik meyve, tütün, pamuk ve beyaz eşya ürünleridir. Latin Amerika'nın en büyük ikinci ekonomisi Kolombiya'nın resmi para birimi nedir? Kolombiya para birimi sembolü nedir? İşte ayrıntılar...

Kolombiya Para Birimi Nedir?

Kolombiya resmi para birimi 1905 yılında Central Of Bank Colombia tarafından tedavüle çıkarılan Kolombiya Pesosu'dur. 1 Peso 100 centavostan oluşmaktadır.

Kolombiya Pesosu'na ait 20, 50, 100, 200 ve 500 centavo olmak üzere 5 adet madeni para 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 ve 100.000 Peso olmak üzere 7 banknot para vardır.

Kolombiya Para Birimi Kaç TL'dir?

Kolombiya gelişen ekonomisi ve alt yapı gereksinimleri ile ülkemiz için önemli bir ticaret ortağı olmaya adaydır. İki ülkenin yaptığı ikili ticaret yıllık ortalama 2 milyar dolar tutarına ulaşmıştır.

Bu bilgilere ilaveten iki ülkenin 2012 yılında yaptığı vize muafiyet anlaşması ile Türkiye ve Kolombiya vatandaşları vizesiz gidiş gelişler yapabilmektedir. Bu bilgiler ışığında Kolombiya para biriminin kaç Türk Lirasına tekabül ettiği merak edilen konulardan birisidir. 1 Kolombiya Pesosu yaklaşık 0.0039 Türk Lirasına tekabül eder.

Kolombiya Para Birimi Sembolü Nedir?

Kolombiya Pesosunun dünya genelinde geçerli uluslararası para kodu COP, sembolü ise $ şeklindedir.