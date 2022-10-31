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Giriş Tarihi: 31.10.2022 14:17 Son Güncelleme: 31.10.2022 14:17

Komik Tekerlemeler-Çocuklar İçin, Kolay Ezberlenen, Güldüren, Eğlenceli ve Komik Tekerleme Örnekleri

Komik Tekerlemeler-Çocuklar İçin, Kolay Ezberlenen, Güldüren, Eğlenceli ve Komik Tekerleme Örnekleri

Komik tekerlemeler, masal, hikâye, tiyatro ya da bilmece gibi edebi alanlarda sıkça karşılaşılan sözlerdir. Tekerlemeler, çocukların eğitime katkı sağlarken çok da eğlenceli ifadelerdir. Bu sözler aynı zamanda çocukların konuşma becerilerinin gelişmesine de katkı sağlar. Komik tekerlemeler yaygın olarak çocuklar tarafından kullanılsa da büyüklerin de sevdiği ve zaman zaman kullandığı ifadelerdir. Çocuklar için, kolay ezberlenen, güldüren, eğlenceli ve komik tekerleme örnekleri yazımızda.

Komik tekerlemeler, kısa, uzun, kolay ya da zor kalıplar olabilir. Tekerlemelerin Türk edebiyatına girişi ilk olarak 11. YY'da gerçekleşmiştir. Tekerlemelere laf cambazlığı da denilir. İlginç ve komik tekerleme örnekleri anlamlı ya da anlamsız da olabilir. Fakat genel anlamda hemen tüm tekerleme örneklerinin komik olduğunu söyleyebiliriz. Kısa ve komik tekerlemeler için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

En Komik Tekerleme Örnekleri

Türk edebiyatında kullanılan birçok tekerleme örneği vardır. Bu tekerlemeler birçok çocuk tiyatrosunda da kullanılarak tiyatronun çok daha edebi bir eser halini almasını sağlamıştır. İşte merak ettiğiniz komik tekerleme örnekleri.

  • Dal sarkar kartal kalkar, kartal kalkar dal sarkar.
  • Şu evi badanalamalı mı yoksa badanalamamalı mı?
  • Üç tunç tas kayısı hoşafı.
  • El alem ala dana aldı aladanalandı da biz bir ala dana alıp aladanalanamadık.
  • Gagavuz kuşunun gagası gerdandan sarkar, ger ger gerilen gergefin gültası Galata'dan galat gergedana gül atar.
  • Kapıyı kıcır gattırıcılardan mısın, ocağı kıvılcımlattırıcılardan mısın? Ne kapıyı kıcırdattırıcılardanım ne ocağı kıvılcımlattırıcılardanım.
  • Uykucu Ülkü, ucu tüllü üç örtüyü ütüyle ütüleyip de mi üstüne örtünmeli, üç örtünün ucunu tülleyip ütüleyip de mi üstüne örtünmeli?
  • Be birader buraya bak, başı bereli burma bıyıklı bastı bacak bayan berberiyle bizim Bedri bey birlikte bir pirinci birinci buluşta birbirine dizip Bursa pazarına indi.
  • Kara kızın kısa kayışını kasışına kızmayışına şaşmamışsın da, kuru kazın kızıp kayısı kazışına şaşmış kalmışsın.

Çocuklar İçin Kolay Ezberlenen Tekerleme Örnekleri

Tekerlemeler genellikle çocuklar için yazılmıştır. Bu tekerlemelerin kolay ezberlenen nitelikte olması arzu edilir. Çocukların ezberlemesi kolay olan tekerlemelere örnek olarak aşağıdakiler verilebilir.

1.

Bir iki tombul tekir
Camdan bakar
Başına takar
Hop hop, altın top

2.
Leylek leylek havada,
Yumurtası tavada,
Gel bizim hayata,
Hayat kapısı kitli,
Leyleğin başı bitli.

3.
Yağ yağ yağmur,
Teknede hamur,
Bahçede çamur,
Ver Allah'ım ver,
Sicim gibi yağmur.

4.
Kuzu kuzu me
Bin tepeme
Haydi gidelim
Ayşe teyzeme.

5.
Mustafa, Mıstık,
Arabaya kıstık,
Üç mum yaktık,
Seyrine baktık.

6.
Ellerim tombik tombik
Kirlenince çok komik
Kirli eller sevilmez
Güzelliği görülmez
Dişlerim bakım ister
Hele saçlar, hele saçlar
Uzayınca tırnaklar
Kirlenince kulaklar
Bize pis derler, pis derler

7.
Küçük dostum gelsene
Ellerini versene
Ellerimizle şap şap
Ayaklarımızla rap rap
Bir şöyle, bir böyle
Dans edelim seninle

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