Komik Tekerlemeler-Çocuklar İçin, Kolay Ezberlenen, Güldüren, Eğlenceli ve Komik Tekerleme Örnekleri

Komik tekerlemeler, kısa, uzun, kolay ya da zor kalıplar olabilir. Tekerlemelerin Türk edebiyatına girişi ilk olarak 11. YY'da gerçekleşmiştir. Tekerlemelere laf cambazlığı da denilir. İlginç ve komik tekerleme örnekleri anlamlı ya da anlamsız da olabilir. Fakat genel anlamda hemen tüm tekerleme örneklerinin komik olduğunu söyleyebiliriz. Kısa ve komik tekerlemeler için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

En Komik Tekerleme Örnekleri

Türk edebiyatında kullanılan birçok tekerleme örneği vardır. Bu tekerlemeler birçok çocuk tiyatrosunda da kullanılarak tiyatronun çok daha edebi bir eser halini almasını sağlamıştır. İşte merak ettiğiniz komik tekerleme örnekleri.

Dal sarkar kartal kalkar, kartal kalkar dal sarkar.

Şu evi badanalamalı mı yoksa badanalamamalı mı?

Üç tunç tas kayısı hoşafı.

El alem ala dana aldı aladanalandı da biz bir ala dana alıp aladanalanamadık.

Gagavuz kuşunun gagası gerdandan sarkar, ger ger gerilen gergefin gültası Galata'dan galat gergedana gül atar.

Kapıyı kıcır gattırıcılardan mısın, ocağı kıvılcımlattırıcılardan mısın? Ne kapıyı kıcırdattırıcılardanım ne ocağı kıvılcımlattırıcılardanım.

Uykucu Ülkü, ucu tüllü üç örtüyü ütüyle ütüleyip de mi üstüne örtünmeli, üç örtünün ucunu tülleyip ütüleyip de mi üstüne örtünmeli?

Be birader buraya bak, başı bereli burma bıyıklı bastı bacak bayan berberiyle bizim Bedri bey birlikte bir pirinci birinci buluşta birbirine dizip Bursa pazarına indi.

Kara kızın kısa kayışını kasışına kızmayışına şaşmamışsın da, kuru kazın kızıp kayısı kazışına şaşmış kalmışsın.

Çocuklar İçin Kolay Ezberlenen Tekerleme Örnekleri

Tekerlemeler genellikle çocuklar için yazılmıştır. Bu tekerlemelerin kolay ezberlenen nitelikte olması arzu edilir. Çocukların ezberlemesi kolay olan tekerlemelere örnek olarak aşağıdakiler verilebilir.

1.

Bir iki tombul tekir

Camdan bakar

Başına takar

Hop hop, altın top

2.

Leylek leylek havada,

Yumurtası tavada,

Gel bizim hayata,

Hayat kapısı kitli,

Leyleğin başı bitli.

3.

Yağ yağ yağmur,

Teknede hamur,

Bahçede çamur,

Ver Allah'ım ver,

Sicim gibi yağmur.

4.

Kuzu kuzu me

Bin tepeme

Haydi gidelim

Ayşe teyzeme.

5.

Mustafa, Mıstık,

Arabaya kıstık,

Üç mum yaktık,

Seyrine baktık.

6.

Ellerim tombik tombik

Kirlenince çok komik

Kirli eller sevilmez

Güzelliği görülmez

Dişlerim bakım ister

Hele saçlar, hele saçlar

Uzayınca tırnaklar

Kirlenince kulaklar

Bize pis derler, pis derler

7.

Küçük dostum gelsene

Ellerini versene

Ellerimizle şap şap

Ayaklarımızla rap rap

Bir şöyle, bir böyle

Dans edelim seninle