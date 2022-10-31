Komik Tekerlemeler-Çocuklar İçin, Kolay Ezberlenen, Güldüren, Eğlenceli ve Komik Tekerleme Örnekleri

Komik tekerlemeler, kısa, uzun, kolay ya da zor kalıplar olabilir. Tekerlemelerin Türk edebiyatına girişi ilk olarak 11. YY'da gerçekleşmiştir. Tekerlemelere laf cambazlığı da denilir. İlginç ve komik tekerleme örnekleri anlamlı ya da anlamsız da olabilir. Fakat genel anlamda hemen tüm tekerleme örneklerinin komik olduğunu söyleyebiliriz. Kısa ve komik tekerlemeler için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.
Türk edebiyatında kullanılan birçok tekerleme örneği vardır. Bu tekerlemeler birçok çocuk tiyatrosunda da kullanılarak tiyatronun çok daha edebi bir eser halini almasını sağlamıştır. İşte merak ettiğiniz komik tekerleme örnekleri.
Tekerlemeler genellikle çocuklar için yazılmıştır. Bu tekerlemelerin kolay ezberlenen nitelikte olması arzu edilir. Çocukların ezberlemesi kolay olan tekerlemelere örnek olarak aşağıdakiler verilebilir.
1.
Bir iki tombul tekir
Camdan bakar
Başına takar
Hop hop, altın top
2.
Leylek leylek havada,
Yumurtası tavada,
Gel bizim hayata,
Hayat kapısı kitli,
Leyleğin başı bitli.
3.
Yağ yağ yağmur,
Teknede hamur,
Bahçede çamur,
Ver Allah'ım ver,
Sicim gibi yağmur.
4.
Kuzu kuzu me
Bin tepeme
Haydi gidelim
Ayşe teyzeme.
5.
Mustafa, Mıstık,
Arabaya kıstık,
Üç mum yaktık,
Seyrine baktık.
6.
Ellerim tombik tombik
Kirlenince çok komik
Kirli eller sevilmez
Güzelliği görülmez
Dişlerim bakım ister
Hele saçlar, hele saçlar
Uzayınca tırnaklar
Kirlenince kulaklar
Bize pis derler, pis derler
7.
Küçük dostum gelsene
Ellerini versene
Ellerimizle şap şap
Ayaklarımızla rap rap
Bir şöyle, bir böyle
Dans edelim seninle