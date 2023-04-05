Komşu Komşu Tekerlemesi Oku - Komşu Komşu Hu Hu Tekerlemesi Sözleri ve Okunuşu

Çocuk yaşta oyun oynamayı severiz. Oyun oynarken söylediğimiz tekerlemeler vardır. Bu tekerlemeler hem dil gelişimize yardımcı olurken hem de eğlendirir. Komşu komşu tekerlemesi, komşuluk ilişkilerinin en güzel olduğu zamanlardan kalan bir tekerlemedir. Okul öncesi komşu komşu hu hu tekerlemesi baktığımızda hiçbir anlam içermese de söylerken eğlendirmesi bıkmadan usanmadan söylediğimiz tekerlemelerden biridir. Bu yüzden anlamlandırmaya çalışmamak gerekir.

Tekerleme nedir?

Tekerlemeye, masal, hikâye, bilmece ve halk tiyatrosu gibi bazı edebi türlerin içinde ve çocuk oyunlarında rastlanır. Doğu Anadolu'da "döşeme", Güney Anadolu'da "sayışma" olarak adlandırılır. Tekerleme, karagöz ve orta oyununda da vardır ve "muhavere" adını alır. Tekerlemelerin bir ana konusu yoktur. Gerçek ve mantık dışı, birbirine aykırı düşünceleri bir araya getirerek şaşırtıcı bir etki yaratır. Böyle olması dinleyenleri şaşırtmak, keyiflendirmek için oluşturulan ahenkli bir söz kurgusu şeklinde olmasını sağlar. Tekerleme türleri, oyun tekerlemeleri, masal tekerlemeleri, tören tekerlemeleri, bağımsız tekerlemeler şeklindedir.

Tekerlemeler, çocuk davranışlarının gelişiminde olumlu katkılar sağlar, çocukların duygu ve davranışlarının gelişimde önemli bir rol oynar. Birlikte öğrenme, gülme, birlikte aktivite yapma bilincini güçlendirir. Onları sosyal yönden geliştirerek, paylaşımcı hale geliştirir. Dil, zekâ ve bilgi gelişiminde büyük rol oynar. Tekerlemelerin genel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Kısa sözcük veya cümlelerden oluşur.

Ritimli ve armoniktir.

Anlamlı bir biçimde tekrarlanır.

Ezgisel veya ritmik bir tekrara sahiptir.

Kullanıcılarını eğlendirmek veya olayları hatırlamak için kullanılır.

En Zor Tekerlemeler - Söylerken Çok Zorlanacağınız Tekerlemeler ve Kısa, Uzun Tekerleme Seçenekleri

Komşu Komşu Tekerlemesi İncelemesi

Komşuluk ilişkilerini çok eski zamanlara gitmeye ihtiyaç yoktur. Günümüzde çok yakın komşuluk ilişkileri olmasa da bundan 15 yıl önceye gidince bile komşuluk ilişkilerinin güçlü karelerini görebiliyoruz. Komşu komşu tekerlemesi de komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğu zamanlardan günümüze kadar uzanır.

Bunun yanı sıra tekerlemenin bir kayınvalide ağzından söylendiğine inanılır. Uzaklarda olan komşunun oğlunun gelmesi ile başlayan tekerlemede komşuya yani kayınvalide adayına "komşu komşu hu hu oğlun geldi mi?" diye sorulur. Uzaklardan geldiği için gelirken hediye getiren oğlan gelirken ne getirdi merak edilir. Getirilen hediyenin inci boncuk olduğunu öğrendikten sonra kimlere getirdiğini merak eden komşu "kime, kime?" diye sorar. Tekerlemenin geri kalanının analizini şu şekilde yapabiliriz:

Kara Kedi

Kendisi ve komşusunun yanı sıra bir de "kara kediye" getirdiğini söyleyen annenin kara kedi olarak tabir ettiği oğlanın sevdiği kızı temsil etmektedir. Kara kedinin ağaca çıkması kedinin doğayla bütünlüğünü anlatırken kızın ise bulunduğu ye ile olan bütünlüğünü ve hayallerini anlatır.

Ağacı Balta Kesti, Balta Suya Düştü

Tekerleme kedinin çıktığı ağacı balta kesmesiyle sonra da baltanın suya düşmesi ile devam eder. Ağacı kesen balta ise kızın hayal kırıklıklarını yani suya düşen hayallerini anlatır.

Suyu İnek İçti

Baltanın düştüğü suyu ineğin içmesi kızın hayallerinin başka biri tarafından elde edildiği anlamına gelir.

İnek Dağa Kaçtı, Dağ Yandı Bitti Kül Oldu

Hayalleri gerçek olan ineğin dağa kaçması hayallerine sahip olunca insanların daha fazlasını istemesine yorumlanır. Daha fazlasını isteyen insanoğlunun var olan hayallerinin yok olması da dağın yanıp bitip kül olması ile sonuçlanır.