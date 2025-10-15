KYK burs ve kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. 17 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecek olan başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler bakanlık tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.