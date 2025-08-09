Liselerde ikinci nakil dönemi başladı

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. İşte 10 soruda lise nakilleriyle ilgili detaylar:

1-KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İsteyen herkes lise nakil tercihinde bulunabilir. Bir okula yerleşen, tercih yapıp hiçbir okula yerleşemeyen, hiç tercih yapmayan ya da özel okula kayıt yaptıran öğrenciler nakil başvurularından yararlanabilir.

2-HİÇBİR TERCİHİNE YERLEŞEMEYENLER NASIL TERCİH YAPACAK?

Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar hem yerel yerleştirme hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler.

3-SINAVLA YERLEŞEN ADAYLAR YENİ TERCİH YAPABİLİR Mİ?

LGS ile bir okula yerleşmiş olan öğrenciler yeniden merkezi yerleştirme tercihi yapabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları, daha önce yerleştirildikleri okulda devam eder.

4-YEREL YERLEŞTİRMEYLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER LGS PUANIYLA TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Yerel yerleştirmeyle bir okula yerleşen öğrenciler, merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler; yerleşemezlerse kayıtları daha önce yerleştirildikleri okulda kalır.

5-KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler her nakil döneminde; sınavla öğrenci alanlar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 tercih yapabilecek.

6-TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek. Ancak yapılan tercihlerin mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılması gerek. Aksi halde geçersiz sayılacak. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacak. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak.

7-NAKİLLE YERLEŞENLERİN DURUMU NE OLACAK?

Nakil uygulamasıyla bir tercihine yerleşen öğrenci, önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılır. Yani vazgeçme hakkınız yok. İlk yerleştiğiniz okula vazgeçip geri dönemezsiniz, tekrar tercih yapmanız gerekir.

8-NAKİL SÜRECİNDE DE YEREL TERCİH YAPMAK ZORUNLU MU?

LGS ile ya da yerel yerleştirme ile yerleşenler nakil uygulamasına katılabilecek ve nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunda değiller. Bu öğrencilerin kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu yok. Ancak eğer öğrenci yerleşemediyse yine sınavla alan okul tercihi için yerel tercih yapmak zorunda.

9-YERLEŞEMEYENLER NE OLACAK?

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Bu öğrencilerin kaydı açık liseye düşmeyecek.

10-ÖZEL OKULLARDA NE OLACAK?

Aralarında yabancı özel liselerin de yer aldığı özel okullar ise nakil döneminde kayıt ve nakil işlemlerini yapabilecek.