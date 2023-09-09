Liselerde sınıfta kalma geri geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce sınıf tekrarı başta olmak üzere, devamsızlıkların, okul terklerinin azaltılması gibi konularda öğretmenlerin söz sahibi olması için gerekli tedbirlerin alınacağını vurgulamıştı. Buna paralel olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik şu değişiklikleri içeriyor:Daha önce bir üst sınıfa geçişler için gerekli 50 ortalama artık yetmeyecek. Liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.Uygulama, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Bu yıl liseye başlayan 9'uncu sınıf öğrencilerinde geçerli olacak, diğer sınıflar için eski uygulama sürecek.Milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak.Devamsızlık ve başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı riski taşıyan öğrencilere yönelik çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla "önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu" kuruldu. Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu velisine bildirilecek. Devamsızlık süresi özürsüz 10, toplam 30 günü aşanlar ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak.Dersin bir sınavının test usulü ile yapılabilmesi uygulamasına son verildi, artık yazılı yoklama şeklinde yapılacak.Öğretmenlere, doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden 2 yıllık süreyi sonuna kadar istememesi halinde nöbet görevi verilmeyecek. Bu düzenlemeyle daha önceki yönetmelikte doğum sonrası 1 yıl nöbet tutmama hakkı, 2 yıla çıkarılmış oldu.